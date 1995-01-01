Светофильтр Leica UVa II, E55, серебристый

0 0 отзывов Код товара : УТ-00063849 Артикул : 13038

<





>

Фильтр UVa II защищает передние элементы объектива от царапин, отпечатков и грязи. В то же время, новое многослойное изолирующее покрытие и существенно улучшенные оптические параметры позволяют сохранить полное качество изображения даже при неблагоприятном освещении. Благодаря дополнительной резьбе, фильтр UVa II может также использоваться в сочетании с другими фильтрами и обеспечивать постоянную защиту ценных фильтров. Задать вопрос 11 340 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Фильтр UVa II защищает передние элементы объектива от царапин, отпечатков и грязи. В то же время, новое многослойное изолирующее покрытие и существенно улучшенные оптические параметры позволяют сохранить полное качество изображения даже при неблагоприятном освещении. Благодаря дополнительной резьбе, фильтр UVa II может также использоваться в сочетании с другими фильтрами и обеспечивать постоянную защиту ценных фильтров.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.