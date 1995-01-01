Оригинальный чехол с логотипом Leica подходит для всех дальномеров Leica Rangemaster и Pinmaster. Выполнен из мягкого и водонепроницаемого неопрена, обеспечивает оптимальную защиту от пыли, грязи, осадков и случайных ударов, при этом не затрудняя использование дальномера. Легко снимается и надевается обратно при необходимости. Доступен в двух цветах: в хорошо заметном оранжевом и в классическом черном. Неопреновые чехлы Leica производятся немецкой компанией Niggeloh, которая специализируется на аксессуарах для оптики.