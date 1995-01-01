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Адаптер Leica S-Adapter H, для объективов Hasselblad H на камеры Leica S

  • S-Adapter H
  • S-Adapter H
  • S-Adapter H
Код товара:УТ-00063939
Артикул:16030-L

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Этот адаптер позволяет устанавливать на камеры Leica S любой объектив из линейки Hasselblad H. При этом все функции объективов, такие как автофокус, автоматическое управление центральным затвором и диафрагмой, сохраняются в полной мере. Умная электроника адаптера обеспечивает полную совместимость объективов линейки Hasselblad H с камерами системы Leica S.

  • Размеры: 114 х 46 мм
  • Вес: 290 г

Объективы, проверенные на совместимость:

  • HCD 28 f/4
  • HC 35 f/3.5
  • HC 50 f/3.5 II
  • HC 80 f/2.8
  • HC 100 f/2.8
  • HC Macro 120 f/4 II
  • HC 150 f/3.2
  • HC 210 f/4
  • HC 300 f/4.5
  • HC 50–110 f/3.5–4.5
  • HCD 35–90 f/4–5.6

Несовместимые объективы и аксессуары:

  • HCD 24 f/4.8
  • H 1.7x converter
  • H system CF adapter
  • H 13mm intermediate ring
  • H 26mm intermediate ring
  • H 52mm intermediate ring