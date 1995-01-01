Адаптер Leica S-Adapter H, для объективов Hasselblad H на камеры Leica S

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Код товара: УТ-00063939 Артикул: 16030-L Код товара: УТ-00063939 Артикул: 16030-L Объектив, система Hasselblad H Камера, система Leica S Автофокус Есть Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Объектив, система Hasselblad H Камера, система Leica S Автофокус Есть Описание Этот адаптер позволяет устанавливать на камеры Leica S любой объектив из линейки Hasselblad H. При этом все функции объективов, такие как автофокус, автоматическое управление центральным затвором и диафрагмой, сохраняются в полной мере. Умная электроника адаптера обеспечивает полную совместимость объективов линейки Hasselblad H с камерами системы Leica S. Размеры: 114 х 46 мм

Вес: 290 г Объективы, проверенные на совместимость: HCD 28 f/4

HC 35 f/3.5

HC 50 f/3.5 II

HC 80 f/2.8

HC 100 f/2.8

HC Macro 120 f/4 II

HC 150 f/3.2

HC 210 f/4

HC 300 f/4.5

HC 50–110 f/3.5–4.5

HCD 35–90 f/4–5.6 Несовместимые объективы и аксессуары: HCD 24 f/4.8

H 1.7x converter

H system CF adapter

H 13mm intermediate ring

H 26mm intermediate ring

H 52mm intermediate ring Видео Наш обзор

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