Этот адаптер позволяет устанавливать на камеры Leica S любой объектив из линейки Hasselblad H. При этом все функции объективов, такие как автофокус, автоматическое управление центральным затвором и диафрагмой, сохраняются в полной мере. Умная электроника адаптера обеспечивает полную совместимость объективов линейки Hasselblad H с камерами системы Leica S.