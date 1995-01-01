Адаптер Leica S-Adapter H, для объективов Hasselblad H на камеры Leica S
Код товара:УТ-00063939
Артикул:16030-L
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаHasselblad H
Камера, системаLeica S
АвтофокусЕсть
Описание
Этот адаптер позволяет устанавливать на камеры Leica S любой объектив из линейки Hasselblad H. При этом все функции объективов, такие как автофокус, автоматическое управление центральным затвором и диафрагмой, сохраняются в полной мере. Умная электроника адаптера обеспечивает полную совместимость объективов линейки Hasselblad H с камерами системы Leica S.
- Размеры: 114 х 46 мм
- Вес: 290 г
Объективы, проверенные на совместимость:
- HCD 28 f/4
- HC 35 f/3.5
- HC 50 f/3.5 II
- HC 80 f/2.8
- HC 100 f/2.8
- HC Macro 120 f/4 II
- HC 150 f/3.2
- HC 210 f/4
- HC 300 f/4.5
- HC 50–110 f/3.5–4.5
- HCD 35–90 f/4–5.6
Несовместимые объективы и аксессуары:
- HCD 24 f/4.8
- H 1.7x converter
- H system CF adapter
- H 13mm intermediate ring
- H 26mm intermediate ring
- H 52mm intermediate ring