Уникальный макрообъектив с коэффициентом увеличения от 10х до 50х, который напрямую устанавливается на полнокадровые зеркальные и беззеркальные камеры (выпускаются версии с байонетами ARRI PL, Canon EF, Nikon F, Sony E, Canon RF, Nikon Z, L-Mount и Fuji GFX). Обычно для достижения такого уровня увеличения используются микроскопы (либо отдельные объективы от микроскопов) с переходниками для установки камеры, однако это создает много сложностей: во-первых, нужно найти подходящий переходник. Во-вторых, высококачественные объективы (таких брендов как Olympus, Mitutoyo и т.д.) с широкой диафрагмой NA0.5 стоят очень дорого. С Laowa Aurogon все гораздо проще: за одну цену вы получаете по сути 4 объектива, просто устанавливаете их на свою камеру и снимаете.

Laowa Aurogon поставляется в большом алюминиевом кейсе, для съемки объектив необходимо сначала собрать: передняя часть является основной и универсальной, сзади к ней прикручивается одна из 4 насадок, обеспечивающая 10х, 20х, 35х или 50х увеличение соответственно. Производитель заявляет апохроматическую коррекцию, качество изображения должно быть на высоком уровне. Отдельно отметим высокую светосилу: относительное отверстие здесь измеряется не в F или T числах, а в Numerical Aperture (числовая апертура), как у микроскопов. Максимальная диафрагма NA 0.5 считается очень хорошим значением, для получения большей глубины резкости ее можно закрыть до 0.15.

Рабочая дистанция фокусировки (расстояние от переднего края корпуса) составляет 20 мм. Учитывая то, что передняя часть корпуса Laowa Aurogon достаточно тонкая, вы без проблем сможете выстроить освещение таким образом, чтобы объектив не отбрасывал тень на объект съемки.

Laowa Aurogon достаточно непростой в обращении объектив. У него нет фокусировочного механизма: для наведения на резкость вы должны сдвигать саму камеру, поэтому вам потребуются качественные макрорельсы или моторизированный слайдер с электронным управлением. Глубина резкости при столь высоком увеличении будет микроскопическая, поэтому для фотографирования хоть сколько-нибудь объемных объектов нужно будет использовать стекинг из нескольких десятков кадров. Мы также настоятельно рекомендуем приобрести кольца Lens Tube Slip Rings, которые позволят плотно зафиксировать объектив на рельсах в 2 точках, устранив тем самым колебания объектива.

После того, как вы приобретете определенный опыт обращения, Laowa Aurogon подарит вам уникальные кадры микромира. Объекты, которые можно разглядеть только в микроскоп: бактерии, микроскопические насекомые, кристаллы химических соединений, невидимые глазу текстуры привычных объектов и так далее.

Ключевые преимущества по сравнению с использованием микроскопа: большая гибкость применения. Вы можете располагать камеру вертикально, горизонтально и под любым углом. Снимать не только в лабораторных условиях, но и где угодно. Не требуется подбирать переходники. Высокое разрешение фотографий и видео. Наконец, с учетом того, что вы получаете фактически 4 объектива с разными коэффициентами увеличения и неизменно широкой апертурой, предложение выглядит достаточно выгодным.