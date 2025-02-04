Laowa 24mm f/14 – уникальный макрообъектив в формате зонда. Общая длина составляет 41 см, из них 21 см – это узкая (2 см в диаметре) герметичная трубка с кольцевой светодиодной подсветкой вокруг передней линзы. Сочетание широкого угла поля зрения и возможности фокусироваться практически в упор (коэффициент увеличения 2:1) обеспечивает очень необычную перспективу. Объектив требователен и непрост в использовании, но при определенном умении и творческой фантазии он создаст неповторимые кадры.

Отличие версии Cine заключается только в наличии зубцов на кольцах фокусировки и диафрагмы, так объектив удобнее использовать с внешними зубчатыми приводами.

Основные направления для использования – это макро, предметная съемка, съемка продуктов, еды, процесса ее приготовления и так далее. Laowa 24mm f/14 – это не просто объектив, это первый зонд, который можно поставить на обычную фото- или видеокамеру. Если вы посмотрите в сторону специальных медицинских, промышленных или научных зондов, то сразу обнаружите 2 вещи: 1) они очень дорогие, 2) их нельзя поставить на камеру. Как правило, они идут с собственной встроенной камерой, качество изображения с которой обычно является довольно низким и вряд ли годится для художественной фотографии или видео. Конечно, Laowa 24mm f/14 не хватает гибкости корпуса обычного зонда, это несколько ограничивает возможности его использования, но даже в таком виде он дает массу возможностей.

Особенностью Laowa 24mm f/14 является широкий угол зрения, который позволяет показать объект в его окружении, и, соответственно, перспектива без эффекта сжатия. Большая длина корпуса, в то же время, обеспечивает хорошее расстояние для того, чтобы не спугнуть объект съемки (если вы, к примеру, снимаете насекомых) и не испортить камеру. Наибольшую популярность объектив получил у видеографов: при достаточно легкой обработке (или даже без нее) он позволяет создавать настоящий эффект погружения, для которого не потребуются специальные увеличенные муляжи предметов и тому подобный реквизит. В фотографии объектив также может найти применение, если вы хорошо понимаете, что и зачем собираетесь снимать.

Объектив выполнен в полностью металлическом. надежно собранном корпусе. Кольца фокусировки и диафрагмы вращаются плавно (без ступеней). Для работы светодиодной подсветки вам потребуется универсальный USB аккумулятор или сетевой блок питания (не входят в комплект). Laowa даже включает в комплект специальный USB диммер для регулировки яркости света, так как без него на минимальном расстоянии он работает слишком ярко (даже для f/14). Объектив полностью мануальный, электронной связи с камерой у него нет – для современных фотоаппаратов и видеокамер это не представляет большого неудобства.

Оптическая схема включает целых 27 элементов в 19 группах, из них 2 со сверхнизким коэффициентом рассеивания (ED) и 1 с экстра-высокой рефракцией. Резкость объектива, как можно видеть из MTF графика, не слишком высока, тем более для макрообъектива, но с этим придется просто смириться: аналогов у этого объектива-зонда просто нет. Объектив также очень требователен к освещению и чувствителен к вибрациям: для отсутствия дрожи и смаза потребуется либо яркий свет, либо хороший, качественный штатив или рельсовый слайдер. Объектив длинный, но довольно легкий, поэтому его даже можно сбалансировать на электронном стабилизаторе: по крайней мере, на моделях с широким ходом для регулировки. Мы советовали бы также использовать поддержку (подпорку) для объектива на рельсовых направляющих всегда, когда это возможно. Из-за светосилы f/14 объектив также очень чувствителен к пыли: любая частичка на передней линзе будет отчетливо заметна на изображении, поэтому следует следить за чистотой линз (впрочем, многие программы-редакторы достаточно легко справляются с удалением пыли).