200mm f/2 AF FF C-Dreamer – первый длиннофокусный объектив от Laowa, не относящийся к макро, и к тому же автофокусный. Компаний сделала дерзкий замах сразу на профессиональный сегмент: светосила f/2 при фокусном 200 мм – это признак серьезной оптики. Она позволяет добиться очень сильного размытия фона вместе с заметным сжатием перспективы (объекты на заднем плане выглядят больше), а также снимать с короткими выдержками для заморозки движения и не слишком повышать ISO при недостаточном освещении. Объектив отлично подходит для портретной съемки, спортивной фотографии, дикой природы и астрофото.

Как можно видеть из графика MTF, высокая резкость и контраст обеспечиваются по всему кадру сразу от f/2. Как обычно, при диафрагмировании до f/2.8 - f/4 можно добиться еще большего. Из аберраций заметно виньетирование на открытой диафрагме (затемнение по углам до 2.5 ступеней, может корректироваться внутри большинства современных камер). Хроматические аберрации (каемки из ложных цветов) можно найти в зоне ГРИП, особенно на периферии кадра и в засвеченных областях, но это сейчас достаточно просто исправляется в фоторедакторах. Хроматика в расфокусированных зонах встречается гораздо реже, что очень хорошо, так как там ее практически невозможно полностью исправить на этапе обработки. Есть небольшая подушкообразная дисторсия (менее 1%). Что касается боке, то оно в целом мягкое и приятное. Да, на открытой диафрагме блики вне центрального круга изображения вытягиваются в овалы («кошачьи глазки»), но такое сейчас происходит практически повсеместно – это следствие так называемого «механического виньетирования» светосильной оптики. При закрытии диафрагмы блики становятся немного угловатыми – 9 лепестков не хватает для идеального скругления, но в целом ничего откровенно негативного.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе с защитой от пыли и влаги: внутренние уплотнители, резиновое кольцо на байонетном креплении и водоотталкивающее олеофобное покрытие передней линзы. Штативный адаптер (лапка) является необходимостью для оптики весом более 1.5 кг, к тому же за него удобно держать камеру. Лапка выполнена в форме ласточкиного хвоста популярного стандарта Arca Swiss, поэтому на многие штативы и моноподы камеру можно поставить без использования штативных площадок. Адаптер вращается для удобства съемки как в горизонтальном, так и в вертикальном формате. Из органов управления а корпусе есть 2 ползунка: переключатель между ручной и автоматической фокусировкой AF / MF и ограничитель диапазона дистанций – для съемки отдаленных объектов, таких как птицы или самолеты. Есть кнопки Fn, функции которых можно задать через меню камеры.

Светофильтры на 200mm f/2 AF FF C-Dreamer можно ставить как спереди (диаметр резьбы 105 мм), так и сзади, в выдвижной адаптер (43 мм, только у Sony E и Nikon Z версий). В случае с EF версией вы можете воспользоваться фирменным EF-EOS R адаптером Canon со вставными фильтрами (приобретается отдельно).

Минимальная дистанция съемки составляет всего 1.5 м, что дает возможность снимать крупные планы не только людей, но и небольших животных. Автофокус работает уверенно и довольно быстро, хотя STM мотору, конечно, не угнаться за линейными моторами HLA от Sigma или Dual XD от Sony, он немного отстает.

Laowa 200mm f/2 AF FF C-Dreamer делает светосильную длиннофокусную оптику доступнее: он существенно дешевле Sigma 200mm f/2 DG OS Sports (который, к тому же, не выпускается для Nikon и Canon), а про оригинальную оптику не стоит и говорить. Объектив предлагает отличное соотношение цены и качества, за что его можно рекомендовать широкому кругу энтузиастов.

Характеристики