Макрообъектив с максимальным увеличением 1.5х. Фокусное расстояние 180 мм обеспечивает достаточно большое рабочее расстояние (14.7 см от объекта до переднего края объектива), которое увеличивается еще больше, если вам не нужно соотношение 1.5 к 1. Это значительно облегчает съемку различных насекомых, пауков и им подобных миниатюрных существ.

Что касается фокусировки, то Laowa 180mm f/4.5 1.5x Ultra Macro APO предлагает довольно нестандартный подход: во-первых, есть ручной фокус, который работает с прямым механическим приводом, а не «по проводам», как у многих беззеркальных объективов. Кольцо вращается мягко и плавно, с жесткими ограничителями с обоих концов диапазона, общий ход вращения составляет более 180°. Во-вторых, есть режим автоматической фокусировки, но он ограничен дистанциями от 1.5 м до бесконечности: снимать макро с автофокусом не получится, но этот режим очень помогает в других сюжетах – например, в портретной съемке. Автофокус нельзя назвать очень быстрым, но он тихий (используются STM моторы), плавный и вполне достаточный для спокойных сюжетов.

Оптическая схема включает 12 элементов в 9 группах, из них 3 специальных: 2 со сверхнизкой дисперсией (ED) и 1 со сверхвысокой рефракцией. Такие аберрации как виньетирование (затемнение) и линейная дисторсия (искажения геометрии) находятся на очень низком уровне, хроматические аберрации также отлично скорректированы – объектив не зря носит маркировку APO в названии. Что касается резкости, то она находится на очень хорошем уровне: хотя на рынке представлены и более резкие макрообъективы, они обычно стоят дороже (и относятся к 100-мм сегменту). Оптимальный контраст объектив показывает при диафрагме f/5.6, это справедливо как для макросъемки, так и для дистанций от метра до бесконечности. Дальнейшее диафрагмирование до f/8 практически ничего не дает, а дальше включается негативный эффект дифракции. Боке очень приятное, мягкое, без нервозности.

Объектив выполнен в очень компактном и легком металлическом корпусе: при весе около 0.5 кг вам вряд ли понадобится штативный адаптер с лапкой (хотя такой аксессуар предлагается производителем за отдельную плату). Байонетное крепление снабжено силиконовым уплотнителем для защиты от проникновения пыли и влаги. Предусмотрен USB-C порт для простоты обновления прошивок. В комплекте идет бленда для защиты от бликов при контровом освещении.

В целом, Laowa 180mm f/4.5 1.5x Ultra Macro APO наиболее интересен для съемки небольших живых объектов: как мы уже говорили, он позволяет снимать с большего расстояния, поэтому куда меньше шансы вызвать у животных испуг или агрессию. Автофокусный режим, электронное управление диафрагмой и само по себе наличие микропроцессора являются приятными дополнениями, позволяющими с легкостью применять объектив не только для макро, но и для портретной съемки и других сюжетов.

Характеристики