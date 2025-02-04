Объектив Laowa 180mm f/4.5 1.5x Ultra Macro APO Sony FE
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Характеристики
Описание
Макрообъектив с максимальным увеличением 1.5х. Фокусное расстояние 180 мм обеспечивает достаточно большое рабочее расстояние (14.7 см от объекта до переднего края объектива), которое увеличивается еще больше, если вам не нужно соотношение 1.5 к 1. Это значительно облегчает съемку различных насекомых, пауков и им подобных миниатюрных существ.
Что касается фокусировки, то Laowa 180mm f/4.5 1.5x Ultra Macro APO предлагает довольно нестандартный подход: во-первых, есть ручной фокус, который работает с прямым механическим приводом, а не «по проводам», как у многих беззеркальных объективов. Кольцо вращается мягко и плавно, с жесткими ограничителями с обоих концов диапазона, общий ход вращения составляет более 180°. Во-вторых, есть режим автоматической фокусировки, но он ограничен дистанциями от 1.5 м до бесконечности: снимать макро с автофокусом не получится, но этот режим очень помогает в других сюжетах – например, в портретной съемке. Автофокус нельзя назвать очень быстрым, но он тихий (используются STM моторы), плавный и вполне достаточный для спокойных сюжетов.
Оптическая схема включает 12 элементов в 9 группах, из них 3 специальных: 2 со сверхнизкой дисперсией (ED) и 1 со сверхвысокой рефракцией. Такие аберрации как виньетирование (затемнение) и линейная дисторсия (искажения геометрии) находятся на очень низком уровне, хроматические аберрации также отлично скорректированы – объектив не зря носит маркировку APO в названии. Что касается резкости, то она находится на очень хорошем уровне: хотя на рынке представлены и более резкие макрообъективы, они обычно стоят дороже (и относятся к 100-мм сегменту). Оптимальный контраст объектив показывает при диафрагме f/5.6, это справедливо как для макросъемки, так и для дистанций от метра до бесконечности. Дальнейшее диафрагмирование до f/8 практически ничего не дает, а дальше включается негативный эффект дифракции. Боке очень приятное, мягкое, без нервозности.
Объектив выполнен в очень компактном и легком металлическом корпусе: при весе около 0.5 кг вам вряд ли понадобится штативный адаптер с лапкой (хотя такой аксессуар предлагается производителем за отдельную плату). Байонетное крепление снабжено силиконовым уплотнителем для защиты от проникновения пыли и влаги. Предусмотрен USB-C порт для простоты обновления прошивок. В комплекте идет бленда для защиты от бликов при контровом освещении.
В целом, Laowa 180mm f/4.5 1.5x Ultra Macro APO наиболее интересен для съемки небольших живых объектов: как мы уже говорили, он позволяет снимать с большего расстояния, поэтому куда меньше шансы вызвать у животных испуг или агрессию. Автофокусный режим, электронное управление диафрагмой и само по себе наличие микропроцессора являются приятными дополнениями, позволяющими с легкостью применять объектив не только для макро, но и для портретной съемки и других сюжетов.
Характеристики
- Байонет: Sony E (35 мм)
- Фокусное расстояние: 180 мм
- Относительное отверстие: 1:4.5
- Минимальная диафрагма: 1:22
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.3 м (рабочая дистанция 14.8 см)
- Угол поля зрения: 13.7°
- Конструкция объектива: 12 элементов в 9 группах, из них 2 со сверхнизкой дисперсией (ED) и 1 с сверхвысокой рефракцией (UHR)
- Диаметр светофильтра: 62 мм
- Число лепестков диафрагмы: 9
- Вес: 521.6 г
- Размеры: 67.6 х 134.4 мм
- Особые характеристики: * автофокус работает на дистанции от 1.5 м до бесконечности
- Дата анонса: сентябрь 2025 г
- Комплектация: объектив, крышки передняя и задняя, бленда, документация
- Страна производства: Китай