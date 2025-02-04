Сверхширокоугольный автофокусный объектив с исправленной геометрией и возможностью использовать светофильтры диаметром 72 мм – очень интересное предложение от компании Laowa. 12mm f/2.8 Lite Zero-D FF будет идеальным инструментом для пейзажа, архитектуры, интерьерной съемки, записи блогов, видеографии и других сюжетов, требующих широкого поля зрения.

Объектив является продолжением мануального 12mm f/2.8 Zero-D, выпущенного еще в 2016 году для зеркальных камер, а потом адаптированного и для беззеркалок Canon, Nikon, Sony и L-Mount альянса. Новый 12mm f/2.8 Zero-D Lite обладает скорректированной оптической схемой: стало на один низкодисперсионный элемент больше. Как можно видеть из MTF графиков, объектив стал значительно резче по краям (наивысший контраст достигается при f/5.6). Отлично исправлены хроматические аберрации – они едва заметны даже на полностью открытой диафрагме. Бочкообразная дисторсия (линейные искажения) находится где-то на уровне 1%, если не меньше.

Можно отметить и хорошую защиту от бликов и ореолов: даже при съемке с солнцем в кадре они не создают больших проблем. Единственной слабой стороной является выраженное виньетирование (затемнение на периферии кадра): края требуют компенсации около 3 ступеней, причем это не исправляется при диафрагмировании – придется корректировать в фоторедакторе. Благо объектив обладает электронными контактами и передает все метаданные EXIF – можно 1 раз создать профиль в редакторе, который будет автоматически применяться ко всем RAW файлам при их загрузке. Наличие чипа также позволяет эффективно задействовать все ассистенты для ручной фокусировки.

Автофокус работает тихо и достаточно быстро, с современными камерами получается снимать даже динамичные сюжеты, а также записывать видео. Управление диафрагмой электронное, осуществляется через камеру. 5-лепестковая диафрагма создает красивые, остролучевые «звездочки» от источников света – достаточно закрытия всего на одну ступень, до f/4. При дальнейшем диафрагмировании звездочки становятся все более и более выраженными. Если вам не так нравятся звездочки, то параллельно выпускается версия этого же объектива с 14-лепестковой диафрагмой, но она доступна только в полностью мануальном виде, без чипа. Или можно просто снимать на открытой.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, имеется защита камеры от пыли и влаги (силиконовый воротничок в области крепления). Он стал существенно (приблизительно на 30%) легче, что также приветствуется при длительном ношении и при балансировке камеры на различных подвесах. Наконец, одно из важнейших преимуществ, о котором мы говорили в самом начале: резьба для светофильтров, позволяющая использовать поляризационные, ND и другие типы фильтров.

Подводя итоги, Laowa 12mm f/2.8 Lite Zero-D – высококачественный объектив для широкого диапазона сюжетов, начиная с пейзажа и архитектуры и заканчивая репортажем и travel-фотографией.

Характеристики