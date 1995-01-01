Компактный сверхширокоугольный объектив для полнокадровых беззеркальных камер. Первый объектив Laowa с автоматической фокусировкой. Автофокус работает достаточно быстро, точно и практически бесшумно. Объектив использует сложную оптическую схему из 15 элементов в 9 группах, 2 из которых являются асферическими и еще 3 – элементами со сверхнизкой дисперсией (ED). Объектив относится к серии Zero-D (Zero Distortion), и линейная дисторсия здесь действительно очень невелика (для почти что фишай-оптики с углом поля зрения 130°) – не более 2% бочкообразных искажений.

Что касается резкости, то по центру кадра она высока всегда, но ближе к краям падает, поэтому при пейзажной съемке желательно закрывать диафрагму до f/5.6 - f/8. Объектив также отличается довольно сильным виньетированием: около 4 ступеней экспозиции по углам кадра при открытой диафрагме. Зато хроматические аберрации исправлены неплохо, и даже в экстремальных ситуациях (например, при съемке солнечных зайчиков на воде при ярком контровом свете) пурпурная бахрома (фринжинг) не сильно бросается в глаза. Как обычно, хроматика усиливается ближе к границам кадра, если снимать на открытой диафрагме. Съемка с контровым светом всегда вызывала у Laowa заметные блики и ореолы, и этот объектив не является исключением. В комплекте идет небольшая бленда, но она мало чем может помочь.

Корпус объектива выполнен в основном из алюминия с отдельными деталями из пластика. На корпусе имеется только широкое кольцо для ручной фокусировки и переключатель AF / MF. В режиме ручного фокуса мотор работает нелинейно, длина хода кольца зависит от той скорости, с котиорой вы его поворачиваете. При этом камеры Sony могут автоматически увеличивать выбранную область кадра при вращении кольца. Диафрагмой можно управлять только через камеру. Всепогодная защита корпуса не заявляется, однако в районе байонетного крепления имеется небольшой резиновый воротничок, который не пропускает пыль и влагу внутрь камеры. С этим объективом можно использовать светофильтры 77 мм, что достаточно необычно для столь широкоугольной оптики. 5-лепестковая диафрагма создает красивые 10-конечные «звездочки» от источников света в кадре, если ее закрыть хотя бы до f/4.