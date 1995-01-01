Сверхширокоугольный автофокусный объектив с исправленной геометрией и возможностью использовать светофильтры диаметром 77 мм – очень интересное предложение от компании Laowa. 10mm f/2.8 Zero-D FF будет идеальным инструментом для пейзажа, архитектуры, интерьерной съемки, записи блогов, видеографии и других сюжетов, требующих широкого поля зрения.

Компания Laowa сейчас выпускает 2 похожих сверхширокоугольных объектива: 10mm f/2.8 Zero-D (2024 г) и 12mm f/2.8 Zero-D (2025 г), оба с автофокусом, оба покрывают полный кадр, оба можно использовать со светофильтрами (77 и 72 мм соответственно), оба достаточно легкие и компактные. Данный 10-мм объектив является более экстремальным: вы получаете самый широкий угол поля зрения, но за это приходится платить снижением качества изображения. Подробнее ниже.

Начнем с дисторсии: если у 12/2.8 ее, можно сказать, нет совсем (менее 1%), то у 10/2.8 она уже на уровне 1.5-2% (бочкообразная). Это не является чем-то критическим, искажения геометрии такого порядка легко правятся при обработке, да и без обработки они едва заметны. Второе – это виньетирование (затемнение на периферии кадра), здесь оно сильнее: независимые тестировщики насчитывают более 3 ступеней на периферии кадра (до 5 ступеней если точечно замерять в самых углах). Виньетирование такого уровня может сбивать с толку автоматическую коррекцию камеры, поэтому ее желательно выключить, и править изображение вручную. К сожалению, виньетирование у этого объектива почти не снижается при закрытии диафрагмы (так же и у 12/2.8). Третье: при том, что оба объектива резкие по центру (сразу от f/2.8), по краям кадра 10/2.8 более мягкий, это исправляется при диафрагмировании хотя бы до f/4, а наилучшую резкость объектив показывает на f/5.6. Хроматические аберрации хорошо скорректированы в обеих моделях – можно сказать, что их практически нет.

Из-за своего очень широкого угла объектив испытывает сложности с ореолами, от которых слабо защищает миниатюрная бленда и просветляющее покрытие: по возможности не располагайте яркие источники света у границ кадра или сразу за ними. При этом с открытой диафрагмой бликов меньше, они имеют не такие выраженные формы (12 мм здесь ведет себя примерно также). Звездочки: оба объектива в автофокусной версии оснащаются 5-лепестковой диафрагмой, которая при закрытии даже на всего 1 ступень, до f/4, начинает производить десять острых и длинных лучей от точечных источников света в кадре (солнце, уличные фонари и так далее). Если вам такое не нравится (или просто не подходит для сюжета), то без лучей можно снимать на f/2.8. Другой вариант: выбрать мануальную версию объектива с 14-лепестковой скругленной диафрагмой, но тогда у вас не будет автофокуса.

Автофокус работает хорошо: быстро, тихо и точно. Ручная фокусировка осуществляется опосредованно («по проводам»), и тоже работает достаточно приятно. Объектив выполнен в металлическом корпусе с силиконовым уплотнительным кольцом в области байонета, которое защищает от проникновения в камеру пыли и влаги. У 10mm f/2.8 Zero-D (в отличии от 12mm f/2.8 Zero-D) на корпусе нет USB-С порта для обновления прошивки, однако эту операцию все равно можно совершить самостоятельно: у Nikon Z версии это делается через карту памяти, а у Sony – через подключение камеры к компьютеру по USB кабелю. И очень привлекает то, что можно использовать обычные резьбовые фильтры стандартного размера: защитные, поляризационные, ND, эффектные и так далее. Сверхширокоугольных объективов с резьбой для фильтров в принципе не так много, а уж с фокусным 10 мм – тем более.

С объективами 10 и 12 мм Laowa, конечно, создает ситуацию сложного выбора. Мы выразимся так: если вам нужно получить максимально широкое поле зрения, берите Zero-D 10mm f/2.8. Если же вы хотите получить чуть большую резкость при меньшем виньетировании – выбирайте 12mm f/2.8. Оба объектива в целом очень хороши, в особенности с учетом их достаточно доступных цен. А благодаря компактности камера с ними с легкостью монтируется на внешний стабилизаторы и другие крепления, что будет важно для видеографии.

Характеристики