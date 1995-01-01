La Sardina – это пленочная 35-мм камера со сверхширокоугольным объективом, выполненная в форме банки сардин. Дизайн отсылает к семейству фотоаппаратов, выпускавшихся компанией Irwin Corporation в США в 1930-х и 1940-х годах (Kandor, Kandor Jr, Kandor Komet, Lark). Камера производится во множестве цветовых вариантов, со вспышкой Fritz the Blitz или без нее.

DIY – Do It Yourself – Edition выполнена в полностью белом корпусе: раскрасьте его сами или оставьте так.

Особенности:

Сверхширокоугольный объектив

Система перемотки «вперёд-назад» для создания мультиэкспозиций

Окошко на задней панели, через которое видно, на какую плёнку вы фотографируете

Всего два положения фокусировки: до 1 м и от 1 м до бесконечности

Есть длительная выдержка от руки

Съемная вспышка Fritz the Blitz

В комплекте с камерой поставляется книга с фотографиями и крутым плакатом на стену

Технические характеристики: