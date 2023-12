La Sardina - Do Yourself Edition - чистая заготовка для создания собственного дизайна. Описание производителя: 35-мм камера с очень широкоугольным объективом выполненная в форме банки сардин. Камера оснащена мощной вспышкой Fritz the Blitz, с возможностью трёхкратного изменения силы импульса.