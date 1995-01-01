Плёночный фотоаппарат Lomography La Sardina & Flash DIY
Код товара:00000054027
Артикул:SP200DIY
Товар не найден
Характеристики
Формат пленки135 полный кадр
Мультиэкспозицияесть
Метод фокусировкиПо шкале расстояния
Описание
La Sardina – это пленочная 35-мм камера со сверхширокоугольным объективом, выполненная в форме банки сардин. Дизайн отсылает к семейству фотоаппаратов, выпускавшихся компанией Irwin Corporation в США в 1930-х и 1940-х годах (Kandor, Kandor Jr, Kandor Komet, Lark). Камера производится во множестве цветовых вариантов, со вспышкой Fritz the Blitz или без нее.
DIY – Do It Yourself – Edition выполнена в полностью белом корпусе: раскрасьте его сами или оставьте так.
Особенности:
- Сверхширокоугольный объектив
- Система перемотки «вперёд-назад» для создания мультиэкспозиций
- Окошко на задней панели, через которое видно, на какую плёнку вы фотографируете
- Всего два положения фокусировки: до 1 м и от 1 м до бесконечности
- Есть длительная выдержка от руки
- Съемная вспышка Fritz the Blitz
- В комплекте с камерой поставляется книга с фотографиями и крутым плакатом на стену
Технические характеристики:
- Тип плёнки: 135 (35 мм)
- Фокусное расстояние объектива: 22 мм
- Фиксированная диафрагма: f/8
- Угол обзора: 89°
- Выдержка: 1/100 (N), ручная (B)
- Контакт для вспышки: специальный, La Sardina
- Фокусировка: 0.6м - 1м, 1м - бесконечность
- Автоматический счётчик кадров
- Мультиэкспозиция (переключатель MX)
- Резьбовое гнездо 1/4" для установки на штатив
- Резьбовое гнездо для механического спускового тросика
- Питание: 1 элемент типа CR123A (для вспышки)