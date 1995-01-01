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Плёночный фотоаппарат Lomography La Sardina & Flash DIY

  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina - Do Yourself Edition
  • La Sardina - Do Yourself Edition
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina - Do Yourself Edition
  • La Sardina - Do Yourself Edition
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
  • La Sardina & Flash DIY
Код товара:00000054027
Артикул:SP200DIY
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

La Sardina – это пленочная 35-мм камера со сверхширокоугольным объективом, выполненная в форме банки сардин. Дизайн отсылает к семейству фотоаппаратов, выпускавшихся компанией Irwin Corporation в США в 1930-х и 1940-х годах (Kandor, Kandor Jr, Kandor Komet, Lark). Камера производится во множестве цветовых вариантов, со вспышкой Fritz the Blitz или без нее.

DIY – Do It Yourself – Edition выполнена в полностью белом корпусе: раскрасьте его сами или оставьте так.

Особенности:

  • Сверхширокоугольный объектив
  • Система перемотки «вперёд-назад» для создания мультиэкспозиций
  • Окошко на задней панели, через которое видно, на какую плёнку вы фотографируете
  • Всего два положения фокусировки: до 1 м и от 1 м до бесконечности
  • Есть длительная выдержка от руки
  • Съемная вспышка Fritz the Blitz
  • В комплекте с камерой поставляется книга с фотографиями и крутым плакатом на стену

Технические характеристики:

  • Тип плёнки: 135 (35 мм)
  • Фокусное расстояние объектива: 22 мм
  • Фиксированная диафрагма: f/8
  • Угол обзора: 89°
  • Выдержка: 1/100 (N), ручная (B)
  • Контакт для вспышки: специальный, La Sardina
  • Фокусировка: 0.6м - 1м, 1м - бесконечность
  • Автоматический счётчик кадров
  • Мультиэкспозиция (переключатель MX)
  • Резьбовое гнездо 1/4" для установки на штатив
  • Резьбовое гнездо для механического спускового тросика
  • Питание: 1 элемент типа CR123A (для вспышки)