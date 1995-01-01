Мешок-противовес Kupo Wrap & Go Shot Bag 2.27 Kg (KSW-05)
Код товара:УТ-00076810
Артикул:31603
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Описание
Мешок с балластом для студийных стоек и журавлей. Работает как противовес при использовании тяжелого оборудования, также может размещаться в основании стоек для повышения их устойчивости. Состоит из 2 тканевых отсеков из высокопрочного нейлона, заполненных 2-мм стальной дробью и зашитых. Отделения выполнены из прочного нейлона с внутренней водонепроницаемой подкладкой из полиуретана и соединены между собой нескользящим ремнем, благодаря которому противовес можно зафиксировать на перекладине даже при ее наклоне на 45°.
Характеристики
- Цвет: черный
- Материал: 1000D Cordura нейлон
- Вес: 2.3 кг
- Размер: 20 x 9 x 10 см
- Заполнен стальными шариками диаметром 2 мм