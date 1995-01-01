Мешок с балластом для студийных стоек и журавлей. Работает как противовес при использовании тяжелого оборудования, также может размещаться в основании стоек для повышения их устойчивости. Состоит из 2 тканевых отсеков из высокопрочного нейлона, заполненных 2-мм стальной дробью и зашитых. Отделения выполнены из прочного нейлона с внутренней водонепроницаемой подкладкой из полиуретана и соединены между собой нескользящим ремнем, благодаря которому противовес можно зафиксировать на перекладине даже при ее наклоне на 45°.