Держатель Super Knuckle with Baby Receiver – это модульная система с двумя посадочными местами, в которых размещаются сменные адаптеры на шаровом основании для установки различных аксессуаров с возможностью свободной регулировки их положения. Держатель работает по принципу Magic Arm: в центре корпуса находится зажимная рукоятка для одновременного затягивания / освобождения обоих шаровых соединений. Держатель оснащен приемным гнездом Baby для штифта 5/8" (16 мм), а также винтом с резьбой 1/4"-20 и стопорной гайкой. Кронштейн выдерживает нагрузку до 8 кг.

Материалы: алюминиевый сплав

Вес: 200 г

Диаметр шара 26 мм

Габариты: 15 х 5.7 х 3 см