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Держатель шарнирный Kupo KS-472 Super Knuckle with Baby Receiver

  • KS-472 Super Knuckle with Baby Receiver
  • KS-472 Super Knuckle with Baby Receiver
  • KS-472 Super Knuckle with Baby Receiver
Код товара:УТ-00076746
Артикул:31596

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Держатель Super Knuckle with Baby Receiver – это модульная система с двумя посадочными местами, в которых размещаются сменные адаптеры на шаровом основании для установки различных аксессуаров с возможностью свободной регулировки их положения. Держатель работает по принципу Magic Arm: в центре корпуса находится зажимная рукоятка для одновременного затягивания / освобождения обоих шаровых соединений. Держатель оснащен приемным гнездом Baby для штифта 5/8" (16 мм), а также винтом с резьбой 1/4"-20 и стопорной гайкой. Кронштейн выдерживает нагрузку до 8 кг.

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Вес: 200 г
  • Диаметр шара 26 мм
  • Габариты: 15 х 5.7 х 3 см