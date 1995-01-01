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Переходник Kupo 3/8"-16 Male to 1/4"-20 Male Thread Adapter (KS-054)

  • 3/8"-16 Male to 1/4"-20 Male Thread Adapter (KS-054)
  • 3/8"-16 Male to 1/4"-20 Male Thread Adapter (KS-054)
  • 3/8"-16 Male to 1/4"-20 Male Thread Adapter (KS-054)
  • 3/8"-16 Male to 1/4"-20 Male Thread Adapter (KS-054)
  • 3/8"-16 Male to 1/4"-20 Male Thread Adapter (KS-054)
  • 3/8"-16 Male to 1/4"-20 Male Thread Adapter (KS-054)
  • 3/8"-16 Male to 1/4"-20 Male Thread Adapter (KS-054)
Код товара:УТ-00076821
Артикул:31542

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Cтальной адаптер-переходник со стандартной наружной резьбой 1/4"-20 с одного конца и резьбой 3/8"-16 с другого. Используется для монтажа различного студийного оборудования и аксессуаров. Обратите внимание: латунный шпигот-адаптер 5/8" в комплект не входит.

  • Цвет: серебристый
  • Материал: оцинкованная сталь
  • Вес: 10 г
  • Резьба 1/4"-20, 3/8"-16