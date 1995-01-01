Cтальной адаптер-переходник со стандартной наружной резьбой 1/4"-20 с одного конца и резьбой 3/8"-16 с другого. Используется для монтажа различного студийного оборудования и аксессуаров. Обратите внимание: латунный шпигот-адаптер 5/8" в комплект не входит.
Цвет: серебристый
Материал: оцинкованная сталь
Вес: 10 г
Резьба 1/4"-20, 3/8"-16
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