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Зажим-прищепка Kupo KCP-359-BK 9" Steel Spring, 2 шт.

Код товара:УТ-00076771
Артикул:31556

Товар не найден

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Описание
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Описание

Пружинные зажимы-прищепки являются одними из самых востребованных инструментов на фото- и киносъемочных площадках. Это быстрое и простое решение для крепления фонов, отражателей, флагов, листовых светофильтров и так далее. Зажимы Kupo Steel Spring выпускаются в 3 размерах: длиной 10, 15 и 23 см. Они изготовлены из прочной стали с резиновым (ПВХ) покрытием на ручках и наконечниках, чтобы не оставлять царапин или разрывов на деликатных материалах. 2 шт. в упаковке.

  • Длина: 23 см (9")