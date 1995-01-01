Кронштейн Kupo 7" Mini Vision Arm With Hot Shoe Adapter (KCP-103)
Код товара:УТ-00076789
Артикул:31592
Товар не найден
Характеристики
Тип товараДержатели
Описание
Шарнирный кронштейн типа Magic Arm: все 3 шаровых соединения одновременно освобождаются или блокируются одной рукояткой, которая располагается по центру. Хорошо подходит для крепления вспомогательного оборудования: например, внешних мониторов, накамерных осветителей и других аксессуаров. На обоих концах расположены резьбовые крепления 1/4"-20, они могут вращаться на 360°, а отклонять в сторону на 90°. Центральное колено вращается на 360 градусов, обеспечивая множество положений установки. Кронштейн комплектуется адаптером «горячий башмак» и цилиндрическим переходником 3/8"-1/4", что позволяет установить кронштейн в различные точки крепления.
Характеристики
- Цвет: черный
- Материал: алюминий
- Длина: 18,7 см
- Вес: 200 г
- Максимальная нагрузка: 2 кг
- Винт 1/4"-20
- Винт 1/4"-20 + ножка для установки а башмак + переходник с резьбовыми отверстиями 3/8"-1/4"