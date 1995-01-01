Шарнирный кронштейн типа «Magic Arm»: все сочленения запираются и освобождаются поворотом центральной рукоятки. Хорошо подходит для точного позиционирования небольших осветительных приборов или вспомогательных аксессуаров в фото- и видеосъемке. Максимальная нагрузка составляет 4 кг. Для монтажа оборудования с обоих концов кронштейна располагаются два штифта 5/8" (16 мм) с шаровым основанием, благодаря которому штифты можно поворачивать и наклонять на угол до 90°. На одном штифте находится резьбовой отверстие 3/8"- 16, на другом – отверстие с резьбой 1/4"- 20. Каждый штифт имеет шестигранную шейку, поэтому все, что вы установите на Max Arm, не будет прокручиваться.

Центральное колено вращается на 360° градусов для плавной регулировки положения. Оно оснащено специальными фрикционными дисками с зубчатым (розеточным) соединением, предотвращающими нежелательное смещение. Большая прорезиненная рукоятка обеспечивает удобный, эргономичный захват.

Характеристики