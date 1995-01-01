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Кронштейн Kupo KCP-101W Max Arm With Wheel Handle, 53 см

  • KCP-101W Max Arm With Wheel Handle, 53 см
  • KCP-101W Max Arm With Wheel Handle, 53 см
  • KCP-101W Max Arm With Wheel Handle, 53 см
  • KCP-101W Max Arm With Wheel Handle, 53 см
  • KCP-101W Max Arm With Wheel Handle, 53 см
  • KCP-101W Max Arm With Wheel Handle, 53 см
  • KCP-101W Max Arm With Wheel Handle, 53 см
Код товара:УТ-00076788
Артикул:31552

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Шарнирный кронштейн типа «Magic Arm»: все сочленения запираются и освобождаются поворотом центральной рукоятки. Хорошо подходит для точного позиционирования небольших осветительных приборов или вспомогательных аксессуаров в фото- и видеосъемке. Максимальная нагрузка составляет 4 кг. Для монтажа оборудования с обоих концов кронштейна располагаются два штифта 5/8" (16 мм) с шаровым основанием, благодаря которому штифты можно поворачивать и наклонять на угол до 90°. На одном штифте находится резьбовой отверстие 3/8"- 16, на другом – отверстие с резьбой 1/4"- 20. Каждый штифт имеет шестигранную шейку, поэтому все, что вы установите на Max Arm, не будет прокручиваться.

Центральное колено вращается на 360° градусов для плавной регулировки положения. Оно оснащено специальными фрикционными дисками с зубчатым (розеточным) соединением, предотвращающими нежелательное смещение. Большая прорезиненная рукоятка обеспечивает удобный, эргономичный захват.

Характеристики

  • Материал: алюминий, сталь, термопластик
  • Максимальная длина: 53 см
  • Длина в сложенном виде: 26 см
  • Вес: 1 кг
  • Максимальная нагрузка: 4 кг
  • Два штифта 5/8" (16 мм) с шестигранной шейкой (с внутренней резьбой 1/4"-20 и внутренней резьбой 3/8"-16)
  • Противоскользящее зубчатое соединение
  • Совместимость с Convi Clamp KCP-700B