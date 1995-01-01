Стойка со штангой KUPO CT-30MK MASTER C-STAND TURTLE BASE GRIP ARM с основанием "черепаха" оснащена уникальной инновационной подпружиненной системой фиксации, которая позволяет раскладывать и складывать ножки стойки менее чем за две секунды. Основание "черепаха" означает специальный тип конструкции стойки, в которой центральную колонну можно отсоединить для удобства транспортировки, а основание может быть использовано с переходником для низкого расположения оборудования.

Телескопическая центральная колонна имеет три секции и общую высоту 226 см. Основание стойки имеет уникальную специально разработанную конструкцию с тремя ножками различной высоты. Это позволяет размещать или вкладывать основания стоек так, чтобы ноги находились всего в нескольких дюймах друг от друга для использования стойки в непосредственной близости от другого оборудования, а также для удобства транспортировки или хранения. Стойка имеет хромированное покрытие, а ее основание выполнено из цинкового сплава, который в пять раз прочнее алюминия и выдерживает вес тяжелого оборудования и сумок-противовесов. Алюминиевые литые стопорные хомуты оснащены Heli-coil вставкой из нержавеющей стали, которая защищает зажимы секций от повреждений. Стальная шпилька Baby 5/8" приварена непосредственно к верхней секции. Ноги стойки оснащены накладками для защиты стойки и пола.

Штанга представляет собой 100 см отрезок стальной трубы диаметром 5/8 дюйма (16 мм) с шестигранным штифтом на одном ее конце и 2- 1/2" поворотной муфтой на другом. Поверхность штанги имеет нескользящую шероховатую фактуру для того чтобы она надежно удерживалась в муфте. Головка 2,5" состоит из пары вращающихся алюминиевых дисков, прикрепленных к гнезду 5/8" (16 мм). Диски оснащены четырьмя V-образными тисками разного размера для крепления любых аксессуаров с 5/8", 1/2", 3/8" или 1/4" крепежными штифтами или трубками. V-образные зажимы имеют зубцы, которые надежно захватывают все, что установлено между пластинами. Головка оснащена эргономичной Т-образной рукояткой увеличенного размера и подшипниками, обеспечивающими максимальный крутящий момент.

Характеристики: