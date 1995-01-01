Стойка Kupo CT-30MK Master C-Stand Turtle base grip arm, со штангой, 225 см, до 10 кг
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Описание
Стойка со штангой KUPO CT-30MK MASTER C-STAND TURTLE BASE GRIP ARM с основанием "черепаха" оснащена уникальной инновационной подпружиненной системой фиксации, которая позволяет раскладывать и складывать ножки стойки менее чем за две секунды. Основание "черепаха" означает специальный тип конструкции стойки, в которой центральную колонну можно отсоединить для удобства транспортировки, а основание может быть использовано с переходником для низкого расположения оборудования.
Телескопическая центральная колонна имеет три секции и общую высоту 226 см. Основание стойки имеет уникальную специально разработанную конструкцию с тремя ножками различной высоты. Это позволяет размещать или вкладывать основания стоек так, чтобы ноги находились всего в нескольких дюймах друг от друга для использования стойки в непосредственной близости от другого оборудования, а также для удобства транспортировки или хранения. Стойка имеет хромированное покрытие, а ее основание выполнено из цинкового сплава, который в пять раз прочнее алюминия и выдерживает вес тяжелого оборудования и сумок-противовесов. Алюминиевые литые стопорные хомуты оснащены Heli-coil вставкой из нержавеющей стали, которая защищает зажимы секций от повреждений. Стальная шпилька Baby 5/8" приварена непосредственно к верхней секции. Ноги стойки оснащены накладками для защиты стойки и пола.
Штанга представляет собой 100 см отрезок стальной трубы диаметром 5/8 дюйма (16 мм) с шестигранным штифтом на одном ее конце и 2- 1/2" поворотной муфтой на другом. Поверхность штанги имеет нескользящую шероховатую фактуру для того чтобы она надежно удерживалась в муфте. Головка 2,5" состоит из пары вращающихся алюминиевых дисков, прикрепленных к гнезду 5/8" (16 мм). Диски оснащены четырьмя V-образными тисками разного размера для крепления любых аксессуаров с 5/8", 1/2", 3/8" или 1/4" крепежными штифтами или трубками. V-образные зажимы имеют зубцы, которые надежно захватывают все, что установлено между пластинами. Головка оснащена эргономичной Т-образной рукояткой увеличенного размера и подшипниками, обеспечивающими максимальный крутящий момент.
Характеристики:
- 2 колена, 3 секции
- Диаметр колоны: 35 мм, 30 мм, 25 мм
- Материал: Хромированная сталь
- Максмальная нагрузка: 10 кг
- Вес: 8,93 кг
- Длина в сложенном виде: 111 см
- Минимальная рабочая высота: 115 см
- Максимальная рабочая высота: 225 см
- Диаметр основания: 95 см
- Диаметр ног: 25 мм
- Тип крепления на колонне: Приваренный штифт 5/8" (16 мм) Baby
- Тип крепления на основании "черепаха": Приемное отверстие 1-1/8" (28 мм) Junior
- В комплекте удлинительная штанга KCP-241 и головка KCP-200