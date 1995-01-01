Стойка KUPO CS-20M MASTER C-STAND имеет две подпружиненные раздвижные ножки, которые устанавливаются в фиксированных положениях, а третья ножка регулируется по высоте путем ослабления ручки-фиксатора и перемещается вверх/вниз по колонне. Это позволяет поднять одну ножку стойки выше остальных, чтобы выровнять стойку на наклонной или неровной поверхности. Стойка с такими возможностями обеспечивает удобную опору для света, отражателей и масок гобо. Основание стойки имеет уникальную специально разработанную конструкцию с тремя ножками различной высоты. Это позволяет размещать или вкладывать основания стоек так, чтобы ноги находились всего в нескольких дюймах друг от друга для использования стойки в непосредственной близости от другого оборудования, а также для удобства транспортировки или хранения.

Стойка C-stand имеет хромированное покрытие, а ее основание выполнено из цинкового сплава, который в пять раз прочнее алюминия и выдерживает вес тяжелого оборудования и сумок-противовесов. Алюминиевые литые стопорные хомуты оснащены Heli-coil вставкой из нержавеющей стали, которая защищает зажимы секций от повреждений. Стальной штифт Baby приварена непосредственно к верхней секции. Ноги стойки оснащены накладками для защиты стойки и пола.

Характеристики: