Стойка Kupo CL-20M Master C-Stand с запатентованной функцией быстрого складывания и раскладывания ножек с автоматической фиксацией. Просто разблокируйте рукоятку самой длинной ноги, чтобы все ноги можно было повернуть в нужное положение за считанные секунды. Самая длинная нога двигается по колонне для выравнивания стойки на поверхности пола. Подпружиненный фиксирующий штифт механизма блокировки ножек удерживает среднюю и малую ножки на своих позициях, предотвращая опрокидывание в результате случайного толчка.

Механизм быстрого раскладывания, применяющийся в стойке C-Stand, ускоряет рабочий процесс и увеличивает эффективность производства. Основание стойки имеет уникальную специально разработанную конструкцию с тремя ножками различной высоты. Это позволяет размещать или вкладывать основания стоек так, чтобы ноги находились всего в нескольких дюймах друг от друга для использования стойки в непосредственной близости от другого оборудования, а также для удобства транспортировки или хранения.

Стойка C-Stand имеет хромированное покрытие, а ее основание выполнено из цинкового сплава, который в пять раз прочнее алюминия и выдерживает вес тяжелого оборудования и сумок-противовесов. Алюминиевые литые стопорные хомуты оснащены Heli-coil вставкой из нержавеющей стали, которая защищает зажимы секций от повреждений. Стальная шпилька Baby приварена непосредственно к верхней секции. Ноги стойки оснащены накладками для защиты стойки и пола.

Характеристики: