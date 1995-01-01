Стойка Kupo 195S Baby kit stand, 400 см, до 10 кг
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Описание
Стойка KUPO 195S BABY KIT STAND с ножками квадратного сечения - это универсальная и прочная алюминиевая стойка, разработанная для решения различных профессиональных задач по установке осветительных приборов. Эта стойка с черным порошковым покрытием может достигать высоты 2,9 м и выдерживает нагрузку до 10 кг. Приваренный алюминиевый штифт и ножки квадратного сечения обеспечивают исключительную устойчивость даже в сложных условиях.
Металлические винтовые зажимы и рукоятки обеспечивают надежную и безопасную фиксацию секций. Выравнивающая ножка позволяет выровнять стойку на наклонной или неровной поверхности. Стойка Kupo 195S является надежной и устойчивой опорой для вашего оборудования. Отдельно можно приобрести комплект колес KC-100M, чтобы легко перемещать стойку во время работы в студии.
Характеристики:
- 3 колена, 4 секции
- Диаметры секций колонны: 35 мм, 30 мм, 25 мм, 20 мм
- Материал: Алюминий с черным анодированным покрытием
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Вес: 3,3 кг
- Длина в сложенном виде: 108 см
- Минимальная рабочая высота: 124 см
- Максимальная рабочая высота: 400 см
- Размах треноги: 112 см
- Размер ножек: 22x22 мм
- Тип крепления: Приваренный штифт 5/8" (16 мм)
- Материал: Алюминий
- Выравнивающая ножка