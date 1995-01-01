Стойка KUPO 195S BABY KIT STAND с ножками квадратного сечения - это универсальная и прочная алюминиевая стойка, разработанная для решения различных профессиональных задач по установке осветительных приборов. Эта стойка с черным порошковым покрытием может достигать высоты 2,9 м и выдерживает нагрузку до 10 кг. Приваренный алюминиевый штифт и ножки квадратного сечения обеспечивают исключительную устойчивость даже в сложных условиях.

Металлические винтовые зажимы и рукоятки обеспечивают надежную и безопасную фиксацию секций. Выравнивающая ножка позволяет выровнять стойку на наклонной или неровной поверхности. Стойка Kupo 195S является надежной и устойчивой опорой для вашего оборудования. Отдельно можно приобрести комплект колес KC-100M, чтобы легко перемещать стойку во время работы в студии.

Характеристики: