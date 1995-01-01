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Стойка Kupo 195S Baby kit stand, 400 см, до 10 кг

Код товара:УТ-00076841
Артикул:31519

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Стойка KUPO 195S BABY KIT STAND с ножками квадратного сечения - это универсальная и прочная алюминиевая стойка, разработанная для решения различных профессиональных задач по установке осветительных приборов. Эта стойка с черным порошковым покрытием может достигать высоты 2,9 м и выдерживает нагрузку до 10 кг. Приваренный алюминиевый штифт и ножки квадратного сечения обеспечивают исключительную устойчивость даже в сложных условиях.

Металлические винтовые зажимы и рукоятки обеспечивают надежную и безопасную фиксацию секций. Выравнивающая ножка позволяет выровнять стойку на наклонной или неровной поверхности. Стойка Kupo 195S является надежной и устойчивой опорой для вашего оборудования. Отдельно можно приобрести комплект колес KC-100M, чтобы легко перемещать стойку во время работы в студии.

Характеристики:

  • 3 колена, 4 секции
  • Диаметры секций колонны: 35 мм, 30 мм, 25 мм, 20 мм
  • Материал: Алюминий с черным анодированным покрытием
  • Максимальная нагрузка: 10 кг
  • Вес: 3,3 кг
  • Длина в сложенном виде: 108 см
  • Минимальная рабочая высота: 124 см
  • Максимальная рабочая высота: 400 см
  • Размах треноги: 112 см
  • Размер ножек: 22x22 мм
  • Тип крепления: Приваренный штифт 5/8" (16 мм)
  • Материал: Алюминий
  • Выравнивающая ножка