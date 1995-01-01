Kodak Vision 3 500T Expired – это просроченная кинопленка, нарезанная и намотанная в стандартные кассеты для фотоаппаратов 135 формата специалистами фотолаборатории Среда. Пленка просрочена не так сильно, как Vision 2, поэтому оптимальный диапазон экспозиции — ISO 125–200. Экспонирование как ISO 125 дает лучшую проработку деталей в тенях, как ISO 200 – более плотное и контрастное изображение. Экспонирование по номиналу (ISO 500) даст грязноватую картинку с провалами в тенях, возможным сдвигом цветового баланса и крупным зерном. Пленка обладает антиореольным сажевым слоем, проявка только по процессу ECN-II.

Kodak Vision3 500T была представлена в 2007 г. как основная кинопленка для съемки вечерних и ночных сцен. От Vision2 она отличается существенно большей фотографической широтой и меньшим зерном, это очень гибкий и пластичный исходник, хорошо тянущийся как вверх, так и вниз. Пленка обеспечивает уверенный контроль светлых участков (их очень сложно засветить в белое), она выдает нейтральные, естественные цвета с приятными тонами кожи, контраст при нормальном экспонировании умеренный. Пленка сбалансирована для искусственного света (лампы накаливания, ночное уличное освещение) – в таких условиях она обеспечивает правильный баланс белого без ухода в желтизну. При съемке с дневным светом пленка выдает очень холодное изображение, цвета уходят в синий – это тоже можно использовать в творческих целях, но баланс можно привести в норму с помощью янтарных светофильтров, таких как Wratten 85B или Hoya W12. Фильтр забирает часть света себе, поэтому в этом случае экспозицию надо увеличить еще на 0.5 ступени.

Просроченная плёнка – это всегда лёгкая нестабильность цветового баланса, тени могут уходить в фиолетовый или темно-зеленый, повышается зернистость, цвета становятся чуть менее насыщенными и яркими. Тем не менее, при экспонировании по рекомендациям выше можно получить очень хорошее качество изображения за небольшие деньги. Пленка отлично подойдет для ломографов и всех любителей экспериментировать с цветом.

Важно: просроченные пленки необходимо хранить в прохладных местах, при температуре 7° ~ 17° C. Лучше всего подходит холодильник. Хранение при 20° ~ 25° значительно ускоряет выцветание и снижение контраста. После извлечения из холодильника пленке требуется примерно 2 часа для согревания до рабочей температуры.

Кассета на 12 кадров – хороший вариант для первого знакомства, тестирования пленки, прогулки по городу, небольшого проекта. Быстро отснять и сразу проявить, сохранив наилучшее качество изображения.

DX-кодировка на кассетах отсутствует.