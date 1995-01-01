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Плёночный фотоаппарат Kodak Ultra i60 Film Camera Bud Green

  • Ultra i60 Film Camera Bud Green
  • Ultra i60 Film Camera Bud Green
  • Ultra i60 Film Camera Bud Green
  • Ultra i60 Film Camera Bud Green
  • Ultra i60 Film Camera Bud Green
  • Ultra i60 Film Camera Bud Green
  • Ultra i60 Film Camera Bud Green
  • Ultra i60 Film Camera Bud Green
  • Ultra i60 Film Camera Bud Green
  • Ultra i60 Film Camera Bud Green
  • Ultra i60 Film Camera Bud Green
  • Ultra i60 Film Camera Bud Green
  • Ultra i60 Film Camera Bud Green
Код товара:УТ-00066685
Артикул:DA00262
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Простая компактная пленочная фотокамера в ретро-стиле. Похожа на одноразовые фотоаппараты, но, в отличие от них, здесь пленку можно менять. Умеренно-широкоугольный объектив, очень простое управление: наведись и нажми на спуск. Вспышка включается и отключается вручную (выезжает из корпуса), перемотка также ручная. Корпус из ABS пластика, передняя панель отделана искусственной кожей. Рекомендуется использовать пленку с высокой светочувствительностью (min. ISO 200 и выше).

Характеристики

  • Формат пленки: 135 пленка (24x36 мм)
  • Светочувствительность: ИСО 200 / 400 / 800
  • Объектив: 31 мм, F = 10, 1 элемент
  • Фокусировка: гиперфокальный фокус, 1 м - ∞
  • Выдержка: 1/125s
  • Перемотка пленки: ручная
  • Видоискатель: охват приблизительно 70% кадра
  • Источник питания: 1 щелочная батарея типа AA
  • Вспышка: поднимающаяся вручную вспышка
  • Время перезарядки вспышки: до 15 с
  • Размеры: 112 x 64.6 x 46 мм
  • Вес: 144.3 г
  • Основной пластиковый материал: ABS
  • Пленка и аккумулятор не входят в комплект поставки