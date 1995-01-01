Плёночный фотоаппарат Kodak Ultra i60 Film Camera Bud Green
Код товара:УТ-00066685
Артикул:DA00262
Товар не найден
Характеристики
Формат пленки135 полный кадр
ЦветЗеленый
Мультиэкспозициянет
Метод фокусировкиФиксированный фокус
Описание
Простая компактная пленочная фотокамера в ретро-стиле. Похожа на одноразовые фотоаппараты, но, в отличие от них, здесь пленку можно менять. Умеренно-широкоугольный объектив, очень простое управление: наведись и нажми на спуск. Вспышка включается и отключается вручную (выезжает из корпуса), перемотка также ручная. Корпус из ABS пластика, передняя панель отделана искусственной кожей. Рекомендуется использовать пленку с высокой светочувствительностью (min. ISO 200 и выше).
Характеристики
- Формат пленки: 135 пленка (24x36 мм)
- Светочувствительность: ИСО 200 / 400 / 800
- Объектив: 31 мм, F = 10, 1 элемент
- Фокусировка: гиперфокальный фокус, 1 м - ∞
- Выдержка: 1/125s
- Перемотка пленки: ручная
- Видоискатель: охват приблизительно 70% кадра
- Источник питания: 1 щелочная батарея типа AA
- Вспышка: поднимающаяся вручную вспышка
- Время перезарядки вспышки: до 15 с
- Размеры: 112 x 64.6 x 46 мм
- Вес: 144.3 г
- Основной пластиковый материал: ABS
- Пленка и аккумулятор не входят в комплект поставки