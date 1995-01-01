Kodak Ultra F9S – это обновленная версия камеры Ultra F9. Угол зрения стал немного шире (фокусное расстояние 28 мм вместо 31), также улучшена светосила: F8 вместо F9. Эта камера в ретро-стиле похожа на одноразовые фотоаппараты, но, в отличие от них, здесь пленку можно перезаряжать. Управление очень простое: наведись и нажми на спуск. Вспышка включается и отключается вручную, перемотка также ручная. Корпус из ABS пластика. Рекомендуется использовать пленку с высокой светочувствительностью (ISO 200 и выше), а при съемке в помещении – всегда включать вспышку.

Характеристики