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Плёночный фотоаппарат Kodak Ultra F9S Film Camera Yellow

  • Ultra F9S Film Camera Yellow
  • Ultra F9S Film Camera Yellow
  • Ultra F9S Film Camera Yellow
  • Ultra F9S Film Camera Yellow
  • Ultra F9S Film Camera Yellow
  • Ultra F9S Film Camera Yellow
  • Ultra F9S Film Camera Yellow
  • Ultra F9S Film Camera Yellow
  • Ultra F9S Film Camera Yellow
  • Ultra F9S Film Camera Yellow
  • Ultra F9S Film Camera Yellow
Код товара:УТ-00081557
Артикул:DA00273
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Kodak Ultra F9S – это обновленная версия камеры Ultra F9. Угол зрения стал немного шире (фокусное расстояние 28 мм вместо 31), также улучшена светосила: F8 вместо F9. Эта камера в ретро-стиле похожа на одноразовые фотоаппараты, но, в отличие от них, здесь пленку можно перезаряжать. Управление очень простое: наведись и нажми на спуск. Вспышка включается и отключается вручную, перемотка также ручная. Корпус из ABS пластика. Рекомендуется использовать пленку с высокой светочувствительностью (ISO 200 и выше), а при съемке в помещении – всегда включать вспышку.

Характеристики

  • Объектив: 28 мм f/8, 1 элемент
  • Формат пленки: 135 (35 мм)
  • Автоспуск: нет
  • Выдержка: 1/120 c (не изменяется)
  • Фокусировка: гиперфокальная фокусировка от 1.2 м до бесконечности
  • Встроенная вспышка: есть, ручное включение / выключение
  • Видоискатель: есть, поле зрения прибл. 70% кадра
  • Питание: 1 элемент типоразмера АА
  • Вес: 110 г (только корпус)
  • Размеры: 117.9 х 64.2 х 36.7 мм
  • Материал корпуса: АБС пластик
  • Внимание: фотопленка и батарейки продаются отдельно