Плёночный фотоаппарат Kodak Ultra F9S Film Camera Yellow
Код товара:УТ-00081557
Артикул:DA00273
Товар не найден
Характеристики
Формат пленки135 полный кадр
ЦветЖелтый
Мультиэкспозициянет
Метод фокусировкиФиксированный фокус
Описание
Kodak Ultra F9S – это обновленная версия камеры Ultra F9. Угол зрения стал немного шире (фокусное расстояние 28 мм вместо 31), также улучшена светосила: F8 вместо F9. Эта камера в ретро-стиле похожа на одноразовые фотоаппараты, но, в отличие от них, здесь пленку можно перезаряжать. Управление очень простое: наведись и нажми на спуск. Вспышка включается и отключается вручную, перемотка также ручная. Корпус из ABS пластика. Рекомендуется использовать пленку с высокой светочувствительностью (ISO 200 и выше), а при съемке в помещении – всегда включать вспышку.
Характеристики
- Объектив: 28 мм f/8, 1 элемент
- Формат пленки: 135 (35 мм)
- Автоспуск: нет
- Выдержка: 1/120 c (не изменяется)
- Фокусировка: гиперфокальная фокусировка от 1.2 м до бесконечности
- Встроенная вспышка: есть, ручное включение / выключение
- Видоискатель: есть, поле зрения прибл. 70% кадра
- Питание: 1 элемент типоразмера АА
- Вес: 110 г (только корпус)
- Размеры: 117.9 х 64.2 х 36.7 мм
- Материал корпуса: АБС пластик
- Внимание: фотопленка и батарейки продаются отдельно