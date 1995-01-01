Простая компактная пленочная фотокамера в ретро-стиле. Похожа на одноразовые фотоаппараты, но, в отличие от них, здесь пленку можно менять. Умеренно-широкоугольный объектив, очень простое управление: наведись и нажми на спуск. Вспышка включается и отключается вручную, перемотка также ручная. Корпус из ABS пластика. Рекомендуется использовать пленку с высокой светочувствительностью (min. ISO 200 и выше).

Характеристики