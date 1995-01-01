Плёночный фотоаппарат Kodak Ultra F9 Film Camera Light Beige
Код товара:УТ-00081674
Артикул:DA00270
Товар не найден
Характеристики
Формат пленки135 полный кадр
ЦветБежевый
Мультиэкспозициянет
Метод фокусировкиФиксированный фокус
Описание
Простая компактная пленочная фотокамера в ретро-стиле. Похожа на одноразовые фотоаппараты, но, в отличие от них, здесь пленку можно менять. Умеренно-широкоугольный объектив, очень простое управление: наведись и нажми на спуск. Вспышка включается и отключается вручную, перемотка также ручная. Корпус из ABS пластика. Рекомендуется использовать пленку с высокой светочувствительностью (min. ISO 200 и выше).
Характеристики
- Формат пленки: 135 (24x36 мм)
- Объектив: 31 мм, F = 9, 1 элемент
- Фокусировка: фиксированный гиперфокальный фокус, 1 м - ∞
- Выдержка: фиксированная, 1/120с
- Перемотка пленки: ручная
- Видоискатель: покрытие приблизительно 70% кадра
- Источник питания: 1 щелочная батарея типа AAA
- Размеры: 119 (Ш) x 67 (В) x 44 (Г) мм
- Вес: 170 г
- Основной материал: ABS пластик
- Пленка и батарейка не входят в комплект поставки!