Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Плёночный фотоаппарат Kodak Ultra F9 Film Camera Dark Night Green

  • Ultra F9 Film Camera Dark Night Green
  • Ultra F9 Film Camera Dark Night Green
  • Ultra F9 Film Camera Dark Night Green
  • Ultra F9 Film Camera Dark Night Green
  • Ultra F9 Film Camera Dark Night Green
  • Ultra F9 Film Camera Dark Night Green
  • Ultra F9 Film Camera Dark Night Green
  • Ultra F9 Film Camera Dark Night Green
  • Ultra F9 Film Camera Dark Night Green
  • Ultra F9 Film Camera Dark Night Green
  • Ultra F9 Film Camera Dark Night Green
Код товара:УТ-00059985
Артикул:DA00252
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Простая компактная пленочная фотокамера в ретро-стиле. Похожа на одноразовые фотоаппараты, но, в отличие от них, здесь пленку можно менять. Умеренно-широкоугольный объектив, очень простое управление: наведись и нажми на спуск. Вспышка включается и отключается вручную, перемотка также ручная. Корпус из ABS пластика. Рекомендуется использовать пленку с высокой светочувствительностью (min. ISO 200 и выше).

Характеристики

  • Формат пленки: 135 (24x36 мм)
  • Объектив: 31 мм, F = 9, 1 элемент
  • Фокусировка: фиксированный гиперфокальный фокус, 1 м - ∞
  • Выдержка: фиксированная, 1/120с
  • Перемотка пленки: ручная
  • Видоискатель: покрытие приблизительно 70% кадра
  • Источник питания: 1 щелочная батарея типа AAA
  • Размеры: 119 (Ш) x 67 (В) x 44 (Г) мм
  • Вес: 170 г
  • Основной материал: ABS пластик
  • Пленка и батарейка не входят в комплект поставки!