Компактный фотоаппарат Kodak S88 Motorized Film Camera White
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Характеристики
Описание
Компактная пленочная фотокамера в стиле Lo-Fi 1980-90-х годов. Данная модель обладает электромотором, который осуществляет перемотку пленки после каждого кадра, а также обратное сматывание отснятой пленки в катушку. На верхней панели предусмотрен механический счетчик кадров. Объектив умеренно-широкоугольный (31 мм). Управление очень простое: откройте шторку объектива, наведитесь через видоискатель и нажмите на спуск. Вспышка включается и отключается вручную – тем же ползунком, который открывает шторку объектива. Зеленый индикатор, расположенный рядом с окуляром видоискателя, сигнализирует о готовности вспышки, а красная лампочка на передней панели позволяет снизить эффект «красных глаз» при съемке.
Обратите внимание: батарейка АА и фотопленка в комплект не входят. Мы рекомендуем использовать пленку с высокой чувствительностью: ISO 400 или 800.
Характеристики
- Формат пленки: 135 (24x36 мм)
- Светочувствительность: ISO 200 / 400 / 800
- Объектив: 31 мм f/10, 1 элемент
- Фокусировка: гиперфокальная фокусировка, от 1 м до бесконечности
- Выдержка: 1/125 с
- Перемотка пленки: автоматическая
- Вспышка: с ручным включением, эффективная дистаниця: 1-3 м
- Источник питания: 1 батарейка типа AA
- Размеры: 110 х 62 х 38 мм
- Вес: 123 г
- Основной материал: ABS пластик