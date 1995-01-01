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Компактный фотоаппарат Kodak S88 Motorized Film Camera Black

  • S88 Motorized Film Camera Black
  • S88 Motorized Film Camera Black
  • S88 Motorized Film Camera Black
  • S88 Motorized Film Camera Black
  • S88 Motorized Film Camera Black
  • S88 Motorized Film Camera Black
  • S88 Motorized Film Camera Black
  • S88 Motorized Film Camera Black
  • S88 Motorized Film Camera Black
  • S88 Motorized Film Camera Black
  • S88 Motorized Film Camera Black
Код товара:УТ-00073639
Артикул:DA00265
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактная пленочная фотокамера в стиле Lo-Fi 1980-90-х годов. Данная модель обладает электромотором, который осуществляет перемотку пленки после каждого кадра, а также обратное сматывание отснятой пленки в катушку. На верхней панели предусмотрен механический счетчик кадров. Объектив умеренно-широкоугольный (31 мм). Управление очень простое: откройте шторку объектива, наведитесь через видоискатель и нажмите на спуск. Вспышка включается и отключается вручную – тем же ползунком, который открывает шторку объектива. Зеленый индикатор, расположенный рядом с окуляром видоискателя, сигнализирует о готовности вспышки, а красная лампочка на передней панели позволяет снизить эффект «красных глаз» при съемке.

Обратите внимание: батарейка АА и фотопленка в комплект не входят. Мы рекомендуем использовать пленку с высокой чувствительностью: ISO 400 или 800.

Характеристики

  • Формат пленки: 135 (24x36 мм)
  • Светочувствительность: ISO 200 / 400 / 800
  • Объектив: 31 мм f/10, 1 элемент
  • Фокусировка: гиперфокальная фокусировка, от 1 м до бесконечности
  • Выдержка: 1/125 с
  • Перемотка пленки: автоматическая
  • Вспышка: с ручным включением, эффективная дистаниця: 1-3 м
  • Источник питания: 1 батарейка типа AA
  • Размеры: 110 х 62 х 38 мм
  • Вес: 123 г
  • Основной материал: ABS пластик