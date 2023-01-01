Фотопленка Kodak Pro Image 100/36
Код товара : УТ-00027995
Артикул : 6034466
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
C-41
Страна производства
США
Тип пленки
Негативная цветная
Описание
Kodak Pro Image 100/36 - профессиональная цветная пленка средней чувствительности, отличается высокой цветовой насыщенностью и точной цветопередачей, включая приятное воспроизведение разных оттенков кожи. Пленка ориентирована на портретную съемку и съемку мероприятий (свадьбы, выпускные и так далее). Обладает хорошим запасом для вытягивания недоэкспонированных снимков. Пленка не боится высоких температур и легко переносит длительное хранение вне холодильника даже в условиях жаркого климата.