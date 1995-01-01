Фотопленка Kodak Pro Image 100/36
Код товара:УТ-00027995
Артикул:6034466
Товар не найден
Характеристики
Процесс проявкиC-41
Тип пленкиНегативная цветная
Страна производстваСША
Описание
Kodak Pro Image 100/36 - профессиональная цветная пленка средней чувствительности, отличается высокой цветовой насыщенностью и точной цветопередачей, включая приятное воспроизведение разных оттенков кожи. Пленка ориентирована на портретную съемку и съемку мероприятий (свадьбы, выпускные и так далее). Обладает хорошим запасом для вытягивания недоэкспонированных снимков. Пленка не боится высоких температур и легко переносит длительное хранение вне холодильника даже в условиях жаркого климата.