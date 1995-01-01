Фотопленка Kodak Pro Image 100/36

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Код товара: УТ-00027995 Артикул: 6034466 Код товара: УТ-00027995 Артикул: 6034466 Процесс проявки C-41 Тип пленки Негативная цветная Страна производства США Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Процесс проявки C-41 Тип пленки Негативная цветная Страна производства США Описание Kodak Pro Image 100/36 - профессиональная цветная пленка средней чувствительности, отличается высокой цветовой насыщенностью и точной цветопередачей, включая приятное воспроизведение разных оттенков кожи. Пленка ориентирована на портретную съемку и съемку мероприятий (свадьбы, выпускные и так далее). Обладает хорошим запасом для вытягивания недоэкспонированных снимков. Пленка не боится высоких температур и легко переносит длительное хранение вне холодильника даже в условиях жаркого климата. Видео Наш обзор

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