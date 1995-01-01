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Фотопленка Kodak Pro Image 100/36

  • Pro Image 100/36
  • Pro Image 100/36
  • Pro Image 100/36
Код товара:УТ-00027995
Артикул:6034466

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Kodak Pro Image 100/36 - профессиональная цветная пленка средней чувствительности, отличается высокой цветовой насыщенностью и точной цветопередачей, включая приятное воспроизведение разных оттенков кожи. Пленка ориентирована на портретную съемку и съемку мероприятий (свадьбы, выпускные и так далее). Обладает хорошим запасом для вытягивания недоэкспонированных снимков. Пленка не боится высоких температур и легко переносит длительное хранение вне холодильника даже в условиях жаркого климата.