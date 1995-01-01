Kodak Portra 160 - новая профессиональная негативная пленка, заменяющая старые серии Portra 160VC и Portra 160NC. По характеристикам ближе к NC - нейтральная, естественная цветовая гамма, низкая контрастность, тонкая передача оттенков кожи.

Описание производителя:

Фиксирует все захватывающие подробности.

Фотопленка KODAK PROFESSIONAL PORTRA 160 обеспечивает исключительно плавное и естественное воспроизведение оттенков кожи и низкую контрастность, позволяя раскрыть трудноуловимое богатство момента.

Удивительно естественная передача цветов и оттенков кожи

Исключительно низкая зернистость

Улучшенные характеристики для сканирования и фотоувеличения

Низкая контрастность

Идеально подходит для рекламных, портретных фотографий и съемки модных показов как в помещении, так и под открытым небом



Мелкозернистые фотопленки удостоенной наград серии PORTRA обеспечивают естественную передачу оттенков кожи.

Выбирайте фотопленки KODAK PROFESSIONAL PORTRA для получения удивительно естественных оттенков кожи, идеальных цветов и низкой зернистости в любой ситуации. Днем или ночью, в студии или под открытым небом, в естественной обстановке или при постановочной съемке фотопленки KODAK PROFESSIONAL PORTRA обеспечивают:

впечатляющую передачу оттенков кожи — фотопленки PORTRA мягко и естественно воспроизводят оттенки кожи и великолепно передают насыщенность цветов;

низкую зернистость — применяемые в фотопленках PORTRA эмульсии T-GRAIN® с оптимизированной микроструктурой дают более низкую зернистость, чем когда-либо прежде;

превосходные результаты сканирования — низкая зернистость и специально разработанный для сканеров верхний слой эмульсии обеспечивают отличное воспроизведение изображений с фотопленок PORTRA;

великолепные цвета при смешанном освещении — независимо от условий освещения, даже при использовании флуоресцентных ламп, вы получите превосходные естественные цвета;

лучшую в классе фотографическую широту при недостаточной экспозиции — ни одна другая цветная фотопленка не даст вам такую фотографическую широту (от -2 до +3 ступеней), позволяя с уверенностью снимать даже при плохом освещении;

точное соблюдение указанной светочувствительности по ISO — нет необходимости делать пробные снимки или использовать компенсацию, просто установите указанную на упаковке светочувствительность и начинайте снимать;

совпадение характеристик отпечатков — фотопленки PORTRA дают вам отличное совпадение визуальных характеристик отпечатков при любой светочувствительности и любом формате за счет применения технологии печати в одном канале.