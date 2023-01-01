Фотопленка Kodak PORTRA 160 - 120
Код товара : 00000049182
Артикул : 1808674
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
C-41
Светочувствительность
160
Страна производства
США
Тип пленки
Негативная цветная
Формат пленки
120
Описание
Kodak Portra 160 - новая профессиональная негативная пленка, заменяющая старые серии Portra 160VC и Portra 160NC. По характеристикам ближе к NC - нейтральная, естественная цветовая гамма, низкая контрастность, тонкая передача оттенков кожи.
Описание производителя:
Фиксирует все захватывающие подробности.
Фотопленка KODAK PROFESSIONAL PORTRA 160 обеспечивает исключительно плавное и естественное воспроизведение оттенков кожи и низкую контрастность, позволяя раскрыть трудноуловимое богатство момента.
Удивительно естественная передача цветов и оттенков кожи
Исключительно низкая зернистость
Улучшенные характеристики для сканирования и фотоувеличения
Низкая контрастность
Идеально подходит для рекламных, портретных фотографий и съемки модных показов как в помещении, так и под открытым небом
Мелкозернистые фотопленки удостоенной наград серии PORTRA обеспечивают естественную передачу оттенков кожи.
Выбирайте фотопленки KODAK PROFESSIONAL PORTRA для получения удивительно естественных оттенков кожи, идеальных цветов и низкой зернистости в любой ситуации. Днем или ночью, в студии или под открытым небом, в естественной обстановке или при постановочной съемке фотопленки KODAK PROFESSIONAL PORTRA обеспечивают:
впечатляющую передачу оттенков кожи — фотопленки PORTRA мягко и естественно воспроизводят оттенки кожи и великолепно передают насыщенность цветов;
низкую зернистость — применяемые в фотопленках PORTRA эмульсии T-GRAIN® с оптимизированной микроструктурой дают более низкую зернистость, чем когда-либо прежде;
превосходные результаты сканирования — низкая зернистость и специально разработанный для сканеров верхний слой эмульсии обеспечивают отличное воспроизведение изображений с фотопленок PORTRA;
великолепные цвета при смешанном освещении — независимо от условий освещения, даже при использовании флуоресцентных ламп, вы получите превосходные естественные цвета;
лучшую в классе фотографическую широту при недостаточной экспозиции — ни одна другая цветная фотопленка не даст вам такую фотографическую широту (от -2 до +3 ступеней), позволяя с уверенностью снимать даже при плохом освещении;
точное соблюдение указанной светочувствительности по ISO — нет необходимости делать пробные снимки или использовать компенсацию, просто установите указанную на упаковке светочувствительность и начинайте снимать;
совпадение характеристик отпечатков — фотопленки PORTRA дают вам отличное совпадение визуальных характеристик отпечатков при любой светочувствительности и любом формате за счет применения технологии печати в одном канале.