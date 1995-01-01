Батарейки Kodak MAX D LR20-2BL [KD-2], 2 шт.



Код товара: УТ-00081977 Артикул: Б0005129 Код товара: УТ-00081977 Артикул: Б0005129 Тип батарейки D (R20) В упаковке (штук) 2 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Батарейки Тип батарейки D (R20) В упаковке (штук) 2 Описание Щелочная батарейка типоразмера C от Kodak станет отличным вариантом для различной техники, которая активно потребляет энергию. Такие элементы питания имеют большой запас энергии и нередко используются в крупных устройствах: в таких как ручные фонари, радиоприемники и магнитолы, вольтметры, рации и счетчики Гейгера, игрушки на радиоуправлении. Взаимозаместимость: D, LR20, AM1, 13A, MN1300, E95

D, LR20, AM1, 13A, MN1300, E95 Температура хранения: от -10° до +25° С

Срок годности: 10 лет Видео Наш обзор

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