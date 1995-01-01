Батарейки Kodak MAX D LR20-2BL [KD-2], 2 шт.
Код товара:УТ-00081977
Артикул:Б0005129
Товар не найден
Характеристики
Тип батарейкиD (R20)
В упаковке (штук)2
Описание
Щелочная батарейка типоразмера C от Kodak станет отличным вариантом для различной техники, которая активно потребляет энергию. Такие элементы питания имеют большой запас энергии и нередко используются в крупных устройствах: в таких как ручные фонари, радиоприемники и магнитолы, вольтметры, рации и счетчики Гейгера, игрушки на радиоуправлении.
- Взаимозаместимость: D, LR20, AM1, 13A, MN1300, E95
- Температура хранения: от -10° до +25° С
- Срок годности: 10 лет