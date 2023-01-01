Батарейка Kodak MAX 9V «Крона» 6LR61-1BL [K9V-1]
Код товара : 00000050526
Артикул : Б0005130
390 ₽
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
9V (Крона)
В упаковке (штук)
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Описание
Батарейка типа 9V («Крона») до сих пор остается востребованным элементом питания благодаря своим характеристикам. Данная модель принадлежит серии MAX от Kodak и станет оптимальным выбором для многих современных устройств. Например, она прекрасно подойдет для различного типа измерительной аппаратуры, сигнализаций, металлоискателей, электронных игрушек, а также радиоприемников.
- Взаимозаместимость: 9V, 6LR61, AM6, 1604A, MN1604, Крона, 522, 6AM6
- Температура хранения: от -10° до +25° С
- Срок годности: 10 лет