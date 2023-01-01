Батарейка типа 9V («Крона») до сих пор остается востребованным элементом питания благодаря своим характеристикам. Данная модель принадлежит серии MAX от Kodak и станет оптимальным выбором для многих современных устройств. Например, она прекрасно подойдет для различного типа измерительной аппаратуры, сигнализаций, металлоискателей, электронных игрушек, а также радиоприемников.