Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Батарейки Kodak МАХ LR14-2BL [KC-2], 2 шт.

Код товара:УТ-00081979
Артикул:Б0005123

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Щелочная батарейка типоразмера C от Kodak станет отличным вариантом для различной техники, которая активно потребляет энергию. Такие элементы питания имеют большой запас энергии и нередко используются в крупных устройствах: в таких как ручные фонари, радиоприемники и магнитолы, вольтметры, рации и счетчики Гейгера, игрушки на радиоуправлении.

  • Взаимозаместимость: C, LR14, AM2, 14A, MN1400, E93, KC
  • Температура хранения: от -10° до +25° С
  • Срок годности: 10 лет