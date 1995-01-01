Батарейки Kodak МАХ LR14-2BL [KC-2], 2 шт.
Код товара:УТ-00081979
Артикул:Б0005123
Товар не найден
Характеристики
Тип батарейкиC (R14)
В упаковке (штук)2
Описание
Щелочная батарейка типоразмера C от Kodak станет отличным вариантом для различной техники, которая активно потребляет энергию. Такие элементы питания имеют большой запас энергии и нередко используются в крупных устройствах: в таких как ручные фонари, радиоприемники и магнитолы, вольтметры, рации и счетчики Гейгера, игрушки на радиоуправлении.
- Взаимозаместимость: C, LR14, AM2, 14A, MN1400, E93, KC
- Температура хранения: от -10° до +25° С
- Срок годности: 10 лет