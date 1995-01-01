Батарейки Kodak МАХ LR14-2BL [KC-2], 2 шт.



Код товара: УТ-00081979 Артикул: Б0005123 Код товара: УТ-00081979 Артикул: Б0005123 Тип батарейки C (R14) В упаковке (штук) 2 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Батарейки Тип батарейки C (R14) В упаковке (штук) 2 Описание Щелочная батарейка типоразмера C от Kodak станет отличным вариантом для различной техники, которая активно потребляет энергию. Такие элементы питания имеют большой запас энергии и нередко используются в крупных устройствах: в таких как ручные фонари, радиоприемники и магнитолы, вольтметры, рации и счетчики Гейгера, игрушки на радиоуправлении. Взаимозаместимость: C, LR14, AM2, 14A, MN1400, E93, KC

C, LR14, AM2, 14A, MN1400, E93, KC Температура хранения: от -10° до +25° С

Срок годности: 10 лет Видео Наш обзор

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