Простая компактная пленочная фотокамера. Внешне похожа на одноразовые фотоаппараты, но, в отличие от них, здесь пленку можно менять. Умеренно-широкоугольный объектив, очень простое управление: наведись и нажми на спуск. Вспышка включается и отключается вручную, перемотка также ручная. Корпус из глянцевого ABS пластика. Рекомендуется использовать пленку с высокой светочувствительностью (ISO 200 / 400).