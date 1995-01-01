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Фотопленка Kodak Color Plus 200/36

Код товара:00000000366
Артикул:6031470

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Kodak Color Plus 200/36 - это любительская цветная негативная пленка, разработанная для съемки в условиях дневного света и со вспышкой.

Фотопленка Kodak Color Plus 200/36 обладает небольшим зерном, что обеспечивает четкость и ясность изображений. Благодаря точной цветопередаче, ваши фотографии будут выглядеть естественно и живо.

Светочувствительность пленки составляет 200 единиц ISO, что позволяет получать качественные снимки даже при слабом освещении.

Процесс проявки пленки Kodak Color Plus 200/36 осуществляется с использованием С-41, что гарантирует стабильность и качество конечного результата.

В упаковке содержится 36 кадров, что позволяет снимать в течение длительного времени без необходимости часто менять пленку.

Формат пленки - тип 135 (узкая), что делает ее удобной для использования с большинством современных камер.

Выбирая фотопленку Kodak Color Plus 200/36, вы получаете высококачественные фотографии, которые сохранят ваши воспоминания на долгие годы.