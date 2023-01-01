Фотопленка Kodak Color Plus 200/36
Код товара : 00000000366
Артикул : 6031470
1 790 ₽
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
C-41
Светочувствительность
200
Страна производства
США
Тип пленки
Негативная цветная
Формат пленки
135
Количество кадров
36
Описание
Kodak Color Plus 200 – любительская цветная негативная пленка, сбалансирована под дневной свет / съемку со вспышкой. Имеет небольшое зерно, хорошую резкость и точную цветопередачу. Предназначена как для съемки в солнечный день так и в облачную погоду. Светочувствительность 200 единиц ISO.