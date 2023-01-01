Kodak Color Plus 200 – любительская цветная негативная пленка, сбалансирована под дневной свет / съемку со вспышкой. Имеет небольшое зерно, хорошую резкость и точную цветопередачу. Предназначена как для съемки в солнечный день так и в облачную погоду. Светочувствительность 200 единиц ISO.