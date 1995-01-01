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Фотопленка Kodak Gold 200/36, 3 шт.

  • Gold 200/36, 3 шт.
  • Gold 200/36, 3 шт.
  • Gold 200/36, 3 шт.
  • Gold 200/36, 3 шт.
  • Gold 200/36, 3 шт.
  • Gold 200/36, 3 шт.
  • Gold 200/36, 3 шт.
Код товара:УТ-00034580
Артикул:1880806

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Kodak Gold 200 – универсальная любительская фотопленка. Прекрасно подходит для съемки на улице, в особенности в ясную погоду, в помещениях рекомендуется использовать вспышку (за исключением съемки у окна). Зернистость умеренная (Print Grain Index = 44) – больше, чем у профессиональных эмульсий Ektacolor Pro, но меньше, чем у большинства конкурентов с ISO 200. Очень большая фотографическая широта: пленка переносит переэкспонирование на 3 ступени экспозиции и недодержку на 2. По цветопередаче пленка отличается выраженной теплой палитрой с золотистыми, желтыми и красными оттенками. Цвета получаются яркими и насыщенными, отлично передаются тона кожи.

Пленка сенсибилизирована по дневному свету (5500К), поэтому при съемке в пасмурную погоду будет заметен уход в желтое, а с лампами накаливания – в плотные оранжевые тона (рекомендуется использовать вспышку для исправления баланса белого).

Характеристики
  • Тип пленки: Негатив цветной
  • Формат: 135
  • Светочувствительность: ISO 200
  • Количество кадров: 36 х 3
  • Процесс проявки: C-41
  • Страна производства: США