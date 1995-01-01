Kodak Gold 200 – универсальная любительская фотопленка. Прекрасно подходит для съемки на улице, в особенности в ясную погоду, в помещениях рекомендуется использовать вспышку (за исключением съемки у окна). Зернистость умеренная (Print Grain Index = 44) – больше, чем у профессиональных эмульсий Ektacolor Pro, но меньше, чем у большинства конкурентов с ISO 200. Очень большая фотографическая широта: пленка переносит переэкспонирование на 3 ступени экспозиции и недодержку на 2. По цветопередаче пленка отличается выраженной теплой палитрой с золотистыми, желтыми и красными оттенками. Цвета получаются яркими и насыщенными, отлично передаются тона кожи.

Пленка сенсибилизирована по дневному свету (5500К), поэтому при съемке в пасмурную погоду будет заметен уход в желтое, а с лампами накаливания – в плотные оранжевые тона (рекомендуется использовать вспышку для исправления баланса белого).

Характеристики