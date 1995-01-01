Kodak Gold 200/36 - это универсальная фотопленка, которая обеспечивает чистые и насыщенные цвета. Она прекрасно подходит для съемки в обычных условиях и значительно улучшает передачу цвета и резкость изображения.

Светочувствительность пленки составляет 200 единиц ISO, что делает ее достаточно светочувствительной для съемки умеренно динамичных сюжетов в солнечный день и в условиях легкой облачности.

Формат пленки - тип 120 (широкая), что позволяет получить широкий спектр изображений. В одной упаковке содержится 5 катушек, каждая из которых содержит 12 кадров.

Процесс проявки пленки - С-41, что гарантирует высокое качество изображения.

В целом, Kodak Gold 200/36 - это отличный выбор для тех, кто ищет качественную и надежную фотопленку для своей камеры.