Kodak Fun Saver Single Use Camera – это простой одноразовый фотоаппарат, заряженный цветной негативной пленкой Kodak со светочувствительностью ISO 800, 39 кадров. Встроенная вспышка позволяет снимать в вечернее / ночное время, а также в помещениях. Вспышку необходимо заряжать вручную перед каждым снимком: зажмите кнопку с иконкой молнии на передней панели до тех пор, пока не загорится лампочка-индикатор готовности. При достаточном уровне освещения (днем на улице) вспышку можно не использовать. Ее эффективный диапазон составляет 1.2 - 3.5 м. При съемке со вспышкой объект съемки лучше расположить рядом со стеной или аналогичной поверхностью, чтобы избежать эффекта темного или полностью черного фона.

Камера оснащена простым объективом с гиперфокальным фокусным расстоянием от 1 м до бесконечности. Объекты ближе 1 метра будут нерезкими, делать селфи с расстояния вытянутой руки не стоит. Для построения кадра используйте оптический видоискатель.

Kodak Fun Saver может стать для вас входным билетом в мир аналоговой (пленочной) фотографии – одной пленки как раз хватит, чтобы сохранить в памяти яркие эмоции вечеринки или другого важного для вас события.