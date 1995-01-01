Kodak Power Flash Single Use Camera – это простой одноразовый фотоаппарат, заряженный цветной негативной пленкой Kodak со светочувствительностью ISO 800, 39 кадров. Встроенная вспышка позволяет снимать в вечернее / ночное время, а также в помещениях или против света. Вспышку необходимо заряжать вручную перед каждым снимком: зажмите кнопку с иконкой молнии на передней панели до тех пор, пока не загорится лампочка-индикатор готовности. При достаточном уровне освещения (днем на улице) вспышку можно не использовать. Эффективный диапазон вспышки модели Power Flash увеличен до 4.5 м. При съемке со вспышкой объект лучше расположить рядом со стеной или аналогичной поверхностью, чтобы избежать эффекта темного или полностью черного фона.

Камера оснащена простым объективом с гиперфокальным фокусным расстоянием от 1 м до бесконечности. Объекты ближе 1 метра будут нерезкими, делать селфи с расстояния вытянутой руки не стоит. Для построения кадра используйте оптический видоискатель.

Kodak Power Flash может стать для вас входным билетом в мир аналоговой (пленочной) фотографии – одной пленки как раз хватит, чтобы сохранить в памяти яркие эмоции вечеринки или другого важного для вас события. Камера будет особенно актуальной, если вы хотите повторить эстетику любительской фотографии 90-х.