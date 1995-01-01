Компактный фотоаппарат Kodak Ektar H35N серебристый
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Характеристики
Описание
Компактный пленочный полукадровый фотоаппарат: используя стандартную катушку на 36 кадров, вы получите 72 фотографии. Конструктивно камера выполнена очень просто: объектив из 2 линз с гиперфокальной фокусировкой от 1.5 м до бесконечности, ручная перемотка пленки, ручное включение и отключение вспышки, фиксированная выдержка. Однако есть и интересные моменты: рычажком на объективе можно включить звездный фильтр, который создает 4-конечные звездочки от источников света, предусмотрено штативное гнездо и режим длинной выдержки от руки. Для ручной выдержки можно использовать стандартный механический спусковой тросик (продается отдельно). Благодаря применению стеклянной линзы улучшилась резкость изображения.
Камера отлично подойдет для любителей аналоговой lo-fi фотографии, а использование полукадрового формата позволяет существенно сэкономить на фотопленке.
Отличия от модели первого поколения, Ektar H35:
- Улучшен объектив: одна пластиковая линза заменена на стеклянную, вторая линза выполнена в форме асферика
- Добавлено просветляющее покрытие для защиты от бликов
- Добавлен 4-лучевой звездный фильтр (отключаемый)
- Добавлено штативное гнездо и разъем для механического спускового тросика (для съемки с длинной выдержкой)
- Передняя часть камеры украшена металлической панелью
Советы по использованию:
- При съемке в помещении включайте вспышку (за исключением съемки днем у окна).
- Не забывайте выключить вспышку (повернуть кольцо на объективе), когда камера не используется, иначе батарейка сядет очень быстро.
- При съемке необходимо соблюдать дистанцию, желательно не менее 1.5 метров. Объекты, снятые с расстояния 1 метр и ближе, будут расфокусированные, нерезкие.
- Пленка, снятая на полукадровый формат, проявляется и сканируется точно так же, как обычная 35-мм пленка.
- При желании вы можете попросить фотолабораторию отсканировать каждый кадр поштучно (скорее всего, это будет дороже).
Характеристики
- Совместимый формат пленки: 135
- Формат кадра: 18 х 24 мм, вертикальный полукадровый
- Объектив: 22 мм f/11 (f/8 при включении вспышки)
- 2 элемента с просветлением: 1 стеклянный, 1 акриловый асферический
- Фокусировка: гиперфокальная, от 1.5 м до бесконечности
- Выдержка: 1/100 с или длительная от руки
- Вспышка: есть, ручное включение
- Питание: 1 щелочная батарейка типа ААА (для питания вспышки)
- Материал корпуса: АБС пластик, алюминий
- Штативное гнездо: 1/4"
- Размеры: 110 х 62 х 39 мм
- Вес: 110 г