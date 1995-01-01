Компактный пленочный полукадровый фотоаппарат: используя стандартную катушку на 36 кадров, вы получите 72 фотографии. Конструктивно камера выполнена очень просто: объектив из 2 линз с гиперфокальной фокусировкой от 1.5 м до бесконечности, ручная перемотка пленки, ручное включение и отключение вспышки, фиксированная выдержка. Однако есть и интересные моменты: рычажком на объективе можно включить звездный фильтр, который создает 4-конечные звездочки от источников света, предусмотрено штативное гнездо и режим длинной выдержки от руки. Для ручной выдержки можно использовать стандартный механический спусковой тросик (продается отдельно). Благодаря применению стеклянной линзы улучшилась резкость изображения.

Камера отлично подойдет для любителей аналоговой lo-fi фотографии, а использование полукадрового формата позволяет существенно сэкономить на фотопленке.

Отличия от модели первого поколения, Ektar H35:

Улучшен объектив: одна пластиковая линза заменена на стеклянную, вторая линза выполнена в форме асферика

Добавлено просветляющее покрытие для защиты от бликов

Добавлен 4-лучевой звездный фильтр (отключаемый)

Добавлено штативное гнездо и разъем для механического спускового тросика (для съемки с длинной выдержкой)

Передняя часть камеры украшена металлической панелью

Советы по использованию:

При съемке в помещении включайте вспышку (за исключением съемки днем у окна).

Не забывайте выключить вспышку (повернуть кольцо на объективе), когда камера не используется, иначе батарейка сядет очень быстро.

При съемке необходимо соблюдать дистанцию, желательно не менее 1.5 метров. Объекты, снятые с расстояния 1 метр и ближе, будут расфокусированные, нерезкие.

Пленка, снятая на полукадровый формат, проявляется и сканируется точно так же, как обычная 35-мм пленка.

При желании вы можете попросить фотолабораторию отсканировать каждый кадр поштучно (скорее всего, это будет дороже).

Характеристики