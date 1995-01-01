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Компактный фотоаппарат Kodak Ektar H35 White, белый

  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
  • Ektar H35 White, белый
Код товара:УТ-00083871
Артикул:RK0105
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактный пленочный полукадровый фотоаппарат: используя стандартную катушку на 36 кадров, вы получите 72 фотографии. Камера выполнена в простом, минималистичном стиле: объектив из 2 линз с гиперфокальной фокусировкой от 1.5 м до бесконечности, ручная перемотка пленки, ручное включение и отключение вспышки, фиксированная выдержка. Камера отлично подойдет для любителей аналоговой lo-fi фотографии с ностальгической аурой пленочных «мыльниц» 80х-90х годов, а использование полукадрового формата позволяет существенно сэкономить на фотопленке.

Советы по использованию:

  • При съемке в помещении включайте вспышку (за исключением съемки у окна).
  • Не забывайте выключить вспышку (повернуть кольцо на объективе), когда камера не используется, иначе батарейка сядет очень быстро.
  • При съемке необходимо соблюдать дистанцию, желательно не менее 1.5 метров. Объекты, снятые с расстояния 1 метр и ближе, будут расфокусированные, нерезкие.
  • Пленка, снятая на полукадровый формат, проявляется и сканируется точно так же, как обычная 35-мм пленка.
  • При желании вы можете попросить фотолабораторию отсканировать каждый кадр поштучно (скорее всего, это будет дороже).

Характеристики

  • Совместимый формат пленки: 135 (35 мм)
  • Формат кадра: 18 х 24 мм, вертикальный полукадровый
  • Объектив: 22 мм f/9.5, 2 элемента из оптического акрила
  • Фокусировка: гиперфокальная, от 1.5 м до бесконечности
  • Выдержка: 1/100 с
  • Вспышка: есть, ручное включение
  • Питание: 1 щелочная батарейка типа ААА (для питания вспышки)
  • Материал корпуса: АБС пластик
  • Размеры: 110 х 62 х 39 мм
  • Вес: 100 г
  • Комплектация: камера, ремешок на руку, мягкий чехол