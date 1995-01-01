Kodak Professional Ektachrome E100 – это сбалансированная по дневному свету обращаемая пленка (слайд), характеризующаяся чрезвычайно мелкозернистой структурой (RMS 8) благодаря фирменной технологии Kodak T-Grain. Низкая минимальная плотность (D-Min) обеспечивает более яркие оттенки белого. Контрастность ниже, чем обычно у позитивной пленки, что обеспечивает более широкий динамический диапазон. Цветовой баланс нейтральный, с точной передачей оттенков кожи, насыщенность умеренная. Высокая стабильность при хранении: изображения сохраняются в течение как минимум 80 лет при хранении в темном прохладном месте.

Производство KODAK Ektachrome E100 было возрождено в конце 2018 года, это свежая пленка.

По балансу белого KODAK Ektachrome E100 рассчитана для съемки с дневным светом или со вспышкой (5500 К). При использовании ламп накаливания необходимо применять коррекционные светофильтры 80A или 80B.

​Неотснятую пленку необходимо хранить в холодильнике (13° С или менее), но не замораживать. Процесс проявки E-6.

Рекомендации по проявке можно найти в инструкции (доступна только на английском).