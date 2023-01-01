Фотопленка Kodak Ektachrome E100 135, 36 кадров
Код товара : УТ-00053223
Артикул : 1884576
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
E-6
Светочувствительность
100
Страна производства
США
Тип пленки
Цветная
Тип пленки
Позитивная
Формат пленки
135
Количество кадров
36
Описание
Новая обращаемая (позитивная) пленка KODAK Ektachrome E100 базируется на старой формуле эмульсии E100G, но с немного усиленной насыщенностью цвета, нейтральной цветопередачей и исключительно мелким зерном (RMS 8), что обеспечивает очень высокую детализацию. Общая контрастность ниже, чем у обычной слайдовой пленки, для расширения динамического диапазона. E100 обладает отличной передачей оттенков кожи. Благодаря низкой плотности D-min белый цвет передается ярче.
Производство KODAK Ektachrome E100 было возрождено в конце 2018 года, это свежая пленка.
По балансу белого KODAK Ektachrome E100 рассчитана для съемки с дневным светом или со вспышкой (5500 К). При использовании ламп накаливания необходимо применять коррекционные светофильтры 80A или 80B.
Неотснятую пленку необходимо хранить в холодильнике (13° С или менее), но не замораживать. Процесс проявки E-6.
Рекомендации по проявке можно найти в инструкции (доступна только на английском).