Батарейки Kodak CR2450, 2 шт.



Код товара: УТ-00081973 Артикул: CR2450-2BL Код товара: УТ-00081973 Артикул: CR2450-2BL Тип батарейки 2450 В упаковке (штук) 2 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Батарейки Тип батарейки 2450 В упаковке (штук) 2 Описание В упаковке содержится 2 батарейки. Литиевая технология производства характеризует данные батарейки следующими особенностями: наивысшая энергоемкость среди других технологий батареек; устойчивость к низким и высоким температурам; герметичность, а следовательно долгий срок хранения (до 12 лет); низкий уровень саморазряда позволит использовать батарейку продолжительное время; подходят для устройств со средним и высоким потреблением энергии. Видео Наш обзор

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