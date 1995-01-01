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Батарейки Kodak CR2450, 2 шт.

Код товара:УТ-00081973
Артикул:CR2450-2BL

Товар не найден

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Описание

В упаковке содержится 2 батарейки. Литиевая технология производства характеризует данные батарейки следующими особенностями: наивысшая энергоемкость среди других технологий батареек; устойчивость к низким и высоким температурам; герметичность, а следовательно долгий срок хранения (до 12 лет); низкий уровень саморазряда позволит использовать батарейку продолжительное время; подходят для устройств со средним и высоким потреблением энергии.