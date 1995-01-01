Литиевая батарейка «таблетка» Kodak MAX CR2430, 1 шт. в блистере. Подходит для определенных моделей часов, автомобильных сигнализаций, калькуляторов, медицинских приборов.
Температура хранения: от -10° до +25° С
Рабочая температура: от -10° до +45° С
Срок годности: 10 лет
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