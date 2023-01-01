Батарейка Kodak CR2430 MAX, 1 шт.
Код товара : УТ-00066237
Артикул : CR2430 MAX
120 ₽
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Описание
Литиевая батарейка «таблетка» Kodak MAX CR2430, 1 шт. в блистере. Подходит для определенных моделей часов, автомобильных сигнализаций, калькуляторов, медицинских приборов.
- Температура хранения: от -10° до +25° С
- Рабочая температура: от -10° до +45° С
- Срок годности: 10 лет