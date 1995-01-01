Батарейка Kodak CR2430 MAX, 1 шт.



Код товара: УТ-00066237 Артикул: CR2430 MAX Код товара: УТ-00066237 Артикул: CR2430 MAX Тип батарейки 2430 В упаковке (штук) 1 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Батарейки Тип батарейки 2430 В упаковке (штук) 1 Описание Литиевая батарейка «таблетка» Kodak MAX CR2430, 1 шт. в блистере. Подходит для определенных моделей часов, автомобильных сигнализаций, калькуляторов, медицинских приборов. Температура хранения: от -10° до +25° С

Рабочая температура: от -10° до +45° С

Срок годности: 10 лет Видео Наш обзор

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