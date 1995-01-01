Литиевая батарейка типоразмера 2025, напряжение 3 В. Применяется в качестве автономного источника питания электронных, электрических и электромеханических устройств (фототехника, электронные часы, калькуляторы, CMOS батареи для материнских плат компьютеров и т.д.)
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