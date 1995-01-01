Батарейки Kodak CR2016, 2 шт.



Код товара: УТ-00081970 Артикул: Б0037002 Код товара: УТ-00081970 Артикул: Б0037002 Тип батарейки 2016 В упаковке (штук) 2 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Батарейки Тип батарейки 2016 В упаковке (штук) 2 Описание Литиевая батарейка типоразмера 2016, напряжение 3 В. Применяется в качестве автономного источника питания электронных, электрических и электромеханических устройств (фототехника, электронные часы, калькуляторы, CMOS батареи для материнских плат компьютеров и т.д.) Видео Наш обзор

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