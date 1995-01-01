Батарейка Kodak CR2 MAX



Код товара: УТ-00064806 Артикул: CR2 MAX Код товара: УТ-00064806 Артикул: CR2 MAX Тип батарейки CR2 В упаковке (штук) 1 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Батарейки Тип батарейки CR2 В упаковке (штук) 1 Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Литиевый элемент питания типоразмера CR2: используется в некоторых фотоаппаратах, вспышках, фонариках и других устройствах. Тип: CR2, литиевая ( Li / MnO 2 )

) Длина 27 мм

Диаметр 15.3 мм

Вес: 10 г

Напряжение 3 В

Номинальная емкость 800 мАч

Температура хранения: от 10° до 25° С

Рабочая температура: от -20° до 50° С

Предельная рабочая температура: от -40° до 60° С

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