Батарейка Kodak CR2 MAX
Код товара:УТ-00064806
Артикул:CR2 MAX
Товар не найден
Характеристики
Тип батарейкиCR2
В упаковке (штук)1
Описание
Литиевый элемент питания типоразмера CR2: используется в некоторых фотоаппаратах, вспышках, фонариках и других устройствах.
- Тип: CR2, литиевая (Li / MnO2)
- Длина 27 мм
- Диаметр 15.3 мм
- Вес: 10 г
- Напряжение 3 В
- Номинальная емкость 800 мАч
- Температура хранения: от 10° до 25° С
- Рабочая температура: от -20° до 50° С
- Предельная рабочая температура: от -40° до 60° С
- Хранить в недоступном от детей месте.