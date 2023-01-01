Батарейка Kodak CR2 MAX
Код товара : УТ-00064806
Артикул : CR2 MAX
590 ₽
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Описание
Литиевый элемент питания типоразмера CR2: используется в некоторых фотоаппаратах, вспышках, фонариках и других устройствах.
- Тип: CR2, литиевая (Li / MnO2)
- Длина 27 мм
- Диаметр 15.3 мм
- Вес: 10 г
- Напряжение 3 В
- Номинальная емкость 800 мАч
- Температура хранения: от 10° до 25° С
- Рабочая температура: от -20° до 50° С
- Предельная рабочая температура: от -40° до 60° С
- Хранить в недоступном от детей месте.