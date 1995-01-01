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Батарейка Kodak CR2 MAX

Код товара:УТ-00064806
Артикул:CR2 MAX

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Литиевый элемент питания типоразмера CR2: используется в некоторых фотоаппаратах, вспышках, фонариках и других устройствах.

  • Тип: CR2, литиевая (Li / MnO2)
  • Длина 27 мм
  • Диаметр 15.3 мм
  • Вес: 10 г
  • Напряжение 3 В
  • Номинальная емкость 800 мАч
  • Температура хранения: от 10° до 25° С
  • Рабочая температура: от -20° до 50° С
  • Предельная рабочая температура: от -40° до 60° С
  • Хранить в недоступном от детей месте.