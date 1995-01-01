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Фотопленка Kodak T-Max TMY 400-120, ч/б

  • T-Max TMY 400-120, ч/б
  • T-Max TMY 400-120, ч/б
  • T-Max TMY 400-120, ч/б
Код товара:УТ-00035216
Артикул:8568214

Товар не найден

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Описание
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Описание

KODAK T-Max 400 / TMY 400 – высокочувствительная пленка для съемки движения и фотографирования с недостаточным освещением: с помощью пуш-процессинга светочувствительность можно поднять до EI 800, 1600 и даже 3200 (обратной стороной является увеличения контраста и потери деталей в тенях). Также может использоваться в научных (медицинских, биологических) целях. Отличительные особенности: эмульсия KODAK T-GRAIN с очень мелким зерном и технология Optimized Light Filtration, обеспечивающая высокую резкость с четкими границами объектов в фокусе.

Подробные рекомендации по проявке можно загрузить в файле «Инструкция» (англ. язык).