KODAK T-Max 400 / TMY 400 – высокочувствительная пленка для съемки движения и фотографирования с недостаточным освещением: с помощью пуш-процессинга светочувствительность можно поднять до EI 800, 1600 и даже 3200 (обратной стороной является увеличения контраста и потери деталей в тенях). Также может использоваться в научных (медицинских, биологических) целях. Отличительные особенности: эмульсия KODAK T-GRAIN с очень мелким зерном и технология Optimized Light Filtration, обеспечивающая высокую резкость с четкими границами объектов в фокусе.

Подробные рекомендации по проявке можно загрузить в файле «Инструкция» (англ. язык).