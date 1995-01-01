Kodak Professional TMax 100 - профессиональная негативная ч/б пленка.

Описание производителя:

Самая популярная фотопленка с максимальной резкостью и минимальной зернистостью среди предлагаемых на рынке.

Черно-белый формат — самый честный. Иногда изысканный, иногда жестокий. Всегда открывающий истину — истину ситуации, истину эмоции, истину скоротечной неизменности природы.

Черно-белые фотопленки KODAK PROFESSIONAL демонстрируют превосходные характеристики в любой ситуации. В настоящее время на рынке просто нет более качественной серии черно-белых фотопленок. От неподвластной течению времени TRI-X до несравненно резкой T-MAX 400 — среди наших черно-белых фотопленок всегда найдется та, которая позволит вам зафиксировать подлинную картину мира с потрясающими подробностями.

Фотопленка KODAK PROFESSIONAL T-MAX 100, самая мелкозернистая в мире черно-белая фотопленка со светочувствительностью 100 единиц, позволяет получать изображения максимального качества с возможностью максимального увеличения за счет почти неразличимого зерна. Высокая разрешающая способность и потрясающая резкость удовлетворят самого придирчивого фотохудожника.

- Самая мелкозернистая в мире черно-белая фотопленка со светочувствительностью 100 единиц

- Сверхвысокая резкость

- Очень высокая разрешающая способность

- Оптимально подходит для фотоувеличения