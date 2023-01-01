Фотопленка Kodak T-Max 100 ч/б, 135 формат, 36 кадров
Код товара : УТ-00035215
Артикул : 8532848
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
D-76
Светочувствительность
100
Страна производства
США
Тип пленки
Негативная черно-белая
Формат пленки
135
Количество кадров
36
Описание
Kodak Professional TMax 100 - профессиональная негативная ч/б пленка.
Описание производителя:
Самая популярная фотопленка с максимальной резкостью и минимальной зернистостью среди предлагаемых на рынке.
Черно-белый формат — самый честный. Иногда изысканный, иногда жестокий. Всегда открывающий истину — истину ситуации, истину эмоции, истину скоротечной неизменности природы.
Черно-белые фотопленки KODAK PROFESSIONAL демонстрируют превосходные характеристики в любой ситуации. В настоящее время на рынке просто нет более качественной серии черно-белых фотопленок. От неподвластной течению времени TRI-X до несравненно резкой T-MAX 400 — среди наших черно-белых фотопленок всегда найдется та, которая позволит вам зафиксировать подлинную картину мира с потрясающими подробностями.
Фотопленка KODAK PROFESSIONAL T-MAX 100, самая мелкозернистая в мире черно-белая фотопленка со светочувствительностью 100 единиц, позволяет получать изображения максимального качества с возможностью максимального увеличения за счет почти неразличимого зерна. Высокая разрешающая способность и потрясающая резкость удовлетворят самого придирчивого фотохудожника.
- Самая мелкозернистая в мире черно-белая фотопленка со светочувствительностью 100 единиц
- Сверхвысокая резкость
- Очень высокая разрешающая способность
- Оптимально подходит для фотоувеличения